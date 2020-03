Fuerte malestar de la Casa Rosada con Gerardo Morales por la suspensión de clases en Jujuy Fuente: Télam

Gabriel Sued 13 de marzo de 2020 • 18:49

El gobierno nacional cuestionó hoy por injustificada e inconsulta la decisión del gobierno de Jujuy de suspender las clases en la provincia como prevención ante el avance del coronavirus . "No hay razón desde el punto de vista epidémico. No fuimos consultados. Me enteré junto con ustedes", respondió el ministro de Salud, Ginés González García , en la conferencia de prensa que dio con su par de Educación, Nicolás Trotta , y ministros de educación de distintos distritos.

Trotta reforzó las palabras de González García y apuntó a la ministra de Educación de Jujuy, Isolda Calsina . "Veníamos dialogando con la ministra hablamos ayer a la mañana, iba a venir a la reunión de hoy y nos enteramos por los medios [de la suspensión]", dijo.

El gobierno provincial del radical Gerardo Morales ratificó la medida, con la convicción de que es el momento de tomar medidas más drásticas para contener la epidemia. "No estamos de acuerdo con el ritmo que le están imprimiendo a las medidas. Hay que ser contundente desde ahora", dijeron a LA NACION en el entorno del gobernador.

Fuentes del gobierno provincial explicaron que se tomarán dos semanas para desinfectar las escuelas y proveerlas de alcohol en gel y todos los elementos de higiene necesarios, y para capacitar al personal docente. Cumplido ese plazo, la administración de Morales resolverá si están dadas las condiciones para retomar el ciclo lectivo.

Jujuy fue la única provincia que no envió representantes a la reunión del Consejo Federal de Educación , que se celebró en el Palacio Sarmiento, después del encuentro interministerial que encabezó el presidente Alberto Fernández , en la Casa Rosada. En la sede de Educación también estuvieron los rectores de las universidades nacionales y dirigentes de los sindicatos más importantes.

La decisión de evitar la suspensión de las clases fue compartida por todos los presentes, tal como se reflejó en la conferencia de prensa. "Es un momento de profunda colaboración. Las provincias no tenemos que tomar decisiones solos. El pánico lleva a actitudes caóticas. Los chicos son los que llevan las medidas de prevención al hogar. Generan conciencia y logran cambiar conductas", dijo el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac .