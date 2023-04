Gabriela Cerruti dijo que no hubiese utilizado la misma frase, pero avaló los dichos de Aníbal Fernández de las calles “regadas de muertos”

escuchar

La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, avaló hoy los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre que si la oposición gana las elecciones “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos”.

En su rueda de prensa semanal aseguró que, si bien no hubiese utilizado las mismas palabras que su compañero de gabinete, coincidía en la mirada, ya que, en declaraciones previas, varios referentes de la oposición habían hablado en términos bélicos.

“La verdad es que yo no hubiera dicho lo que dijo el ministro [Aníbal] Fernández de la misma manera, pero quien dijo que había que dinamitar todo cuando llegaran a la presidencia fue el expresidente Mauricio Macri”, dijo Cerruti y agregó: “Quien dijo que se tienen que morir los que se tienen que morir cuando se tengan que morir –tanto en la pandemia como ahora, cuando afirma que las patologías congénitas no tienen que ser cubiertas por el Estado- fue el candidato a presidente Javier Milei”.

La portavoz sumó: “Los que están anunciando un país que vuele por los aires, o un país en el que se mueran los que se tienen que morir, que se van a salvar solamente aquellos que tengan recursos privados para llevar su vida adelante, son tanto Mauricio Macri como Javier Milei, que son parte de un país que no queremos. Quienes anuncian tempestades y dinamitar el país son ellos”.

“ Me parece que están haciendo demasiado escándalo por una frase, porque -como siempre- no se opina sobre lo que dice algún sector, sino sobre lo que dice algún funcionario del Gobierno ”, quiso cerrar sobre el tema Cerruti.

Sin embargo, al ser repreguntada sobre si no consideraba que los dichos de Aníbal Fernández podía ser una suerte de de llamado de violencia a la calle, la portavoz interrumpió la pregunta y se quejó: “Está tergiversando. El ministro dijo que eso era lo que iba a poder suceder en base a lo que Macri, Milei y todos dicen que van a hacer si llegan al gobierno. Dicen que van a dinamitar todo, van a romper todo. Lo ha dicho el expresidente Macri. A eso se estaba refiriendo el ministro Aníbal Fernández. Eso entendimos todos, no lo que usted entendió. Si a usted le preocupa eso, le digo tranquilícese. La verdad, no tiene nada que ver con lo que usted entendió”.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pronosticó anoche que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si la oposición gana las próximas elecciones. En una entrevista televisiva, alertó sobre los dirigentes de derecha, a quienes acusó de tener “cero formación” y una “vocación por lastimar”. La frase despertó una fuerte condena política entre los principales dirigentes de Juntos por el Cambio.

El funcionario vertió las declaraciones en C5N, cuando le consultaron si percibía una cierta “quietud” en el Frente de Todos (FdT) respecto de los comicios que se disputarán este año, a lo que contestó: “Yo no. Yo tengo toda la vocación del mundo de ganar. El que manda es el Presidente, él es el que da el puntapié inicial. Estoy convencido de que una vez que lo dé hay que salir a la cancha a comérsela cruda”.

En ese contexto, añadió que la coalición gobernante “tiene que volver a plantearse todo lo que hizo, contárselo a la sociedad” y exponer a la oposición. En ese sentido, aseguró: “Ahora lo que se puede ver con toda claridad es quiénes contra quiénes van a competir y vemos un grupo de gente que tiene cero formación, tiene una belicosidad y una vocación por el agravio, por lastimar... Y todo lo que proponen saldría únicamente con represión. Las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno”.

Cuestionamientos de la oposición

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular de Pro, Patricia Bullrich, salieron al cruce del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

“Ni sangre ni muertos”, tuiteó el mandatario porteño en alusión a las declaraciones vertidas ayer por el funcionario nacional y agregó: “Están los que encienden el fuego. Y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más”.

Pocos minutos después se sumó a los cuestionamientos la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, que afirmó: “En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández. Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo”.

Además de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), sentó posición acerca de los dichos de Fernández el aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires del espacio opositor, Diego Santilli, quien preguntó: “¿Hay que avisarle al Ministro de Seguridad que las calles están regadas de sangre y muertos? Aníbal Fernández siendo Aníbal Fernández: patoterismo, ignorancia y lavado de manos. Más kirchnerista no se consigue”.

También María Eugenia Vidal lo cuestionó, en duros términos, y aseguró: “No me sorprende. Ya nos tiene acostumbrados a creerse sus propias mentiras. El que está diciendo que si gobernamos va a haber cuerpos y sangre en la calle es el mismo que dijo que Argentina tiene menos pobres que Alemania. El mismo que dijo que la inseguridad es una sensación o que dijo que prefería dejar a sus hijos con un asesino antes que conmigo. Nosotros ya gobernamos, los muertos en la calle están hoy”.

