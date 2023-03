Gabriela Cerruti publicó un curioso video de TikTok con críticas a Javier Milei

escuchar

La portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, volvió hoy a criticar al diputado nacional Javier Milei luego de que el Presidente cuestionara anteayer cómo se mantenía el legislador. Con un curioso video publicado en la red social TikTok, la vocera arremetió: “¿Vos sabés de qué trabaja Milei?”.

“Él [por el legislador] dice que vive de su trabajo. Y yo me pregunto, ¿cuál es su trabajo? Porque si él dona su sueldo de diputado, ¿de qué trabaja?”, empieza en su explicación Cerruti en su posteo de poco más de un minuto de extensión. Cerruti acusa a Milei de no ir a la Cámara y de no sesionar. Y, además, dice que “no puede trabajar de otra cosa” siendo diputado.

“Dice la Ley de Ética Pública que un diputado no puede trabajar para ninguna empresa que tenga algún tipo de relación con el Estado”, continúa la portavoz presidencial. “Milei, no podés trabajar para empresas porque eso es incompatible... entonces, ¿para quién trabajas?”, dice Cerruti en un video cuidadosamente editado con emojis, fotos y gifs.

Según la funcionaria, Milei “vive de una casta que no sea la casta política. Tal vez, vive de la casta de los empresarios, de los ricos, de las multinacionales, de los todopoderosos”.

Tik Tok de Gabriela Cerruti

Este ida y vuelta entre el diputado y Cerruti tuvo su origen anteayer, luego de que el presidente Alberto Fernández dejara entrever sospechas sobre cómo se mantiene Milei. “Dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive? Es diputado, pero si dona su sueldo...”, dijo el mandatario en una entrevista televisiva.

No pasó mucho tiempo hasta que el libertario le respondiera a Fernández. “Me cuentan que el inútil del Presidente salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar”, dijo Milei en Twitter, que siguió: “No te preocupes, dentro de un año vas a saber lo que es un laburo honesto porque se te acaba el curro de la política. Ocupate del país, que lo has destruido desde que asumiste”.

Me cuentan que el inútil del Presidente @alferdez salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar. — Javier Milei (@JMilei) March 4, 2023

Fue entonces que Cerruti se metió en la contienda verbal. “¿De qué laburo [vivís], Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que me perdí”, escribió la portavoz.

¿De qué laburo, Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que me perdí. https://t.co/p0g9zqIJS1 — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 4, 2023

