Javier Milei cruzó a Alberto Fernández y le respondió Gabriela Cerruti, que puso en duda cómo se mantiene

“Milei dona el sueldo, viaja por todo el país. ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive Milei? Es diputado, pero si dona su sueldo...”. Alberto Fernández deslizó ayer estas sospechas sobre cómo se financia el diputado nacional Javier Milei y tras ello el libertario hizo un fuerte descargo contra el mandatario. Pero el cruce no quedó ahí. Esta mañana se sumó la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, quien en la misma línea que el Presidente le preguntó de qué manera se mantiene.

“Se cumplen tres años del primer caso de la pandemia, que ha afectado a todos y particularmente a los más jóvenes, que vieron con frustración su juventud. Hubo dos años donde estuvieron restringidos en un montón de cosas y de repente aparece alguien que les dice la palabra ‘libertad’ y los obnubila. Y detrás de esa palabra ‘libertad’ hay una gran mentira, porque es la libertad de la que se van a beneficiar pocos, y muchos de los jóvenes esos no se van a beneficiar con la libertad”, comenzó Fernández al respecto en una entrevista anoche con C5N.

Convencido de que la juventud está “poco propensa a escuchar a la política y más propensa a escuchar mensajes antisistema”, el Presidente cargó con dureza contra el dirigente de Libertad Avanza.

“Milei parce ser un antisistema, pero es mentira, es la encarnación misma del sistema. Milei es un trabajador de las multinacionales, un tipo que toda la vida le prestó servicios a esta estructura económica que él cuestiona. Es un empleado de las grandes empresas multinacionales”, sostuvo el mandatario y fue en ese momento que indicó: “Por favor, siempre digo, a mí me controlan hasta ver quién me pagó esta carpeta. Milei dona el sueldo, viaja por todo el país... ¿Quién le paga todo eso a Milei? ¿De qué vive Milei? Es diputado. Pero si dona su sueldo... Yo creo que para no detenernos tanto en este personaje, [lo importante] es ver cómo poder explicarles a los jóvenes lo que nos está pasando”.

Tras los dichos del referente del Frente de Todos, Milei no se quedó callado y le respondió. “Me cuentan que el inútil del Presidente salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar”, aseguró el libertario en Twitter, que siguió: “No te preocupes, dentro de un año vas a saber lo que es un laburo honesto porque se te acaba el curro de la política. Ocupate del país, que lo has destruido desde que asumiste”.

Sin embargo, el líder de Libertad Avanza no se encargó de detallar cuál es su trabajo. Tampoco lo hizo en el resto de su mensaje, que dejó trascender después. “Sería bueno que el Alberto que ahora cuestiona a las grandes empresas recuerde cuando se convirtió en lobbista de grandes grupos económicos internacionales, mientras estos estaban enfrentados al kirchnerismo. Hay muchos Albertos. El menemista, el duhaldista, el kirchnerista, el cavallista, el anti K, el que volvió a ser K para nuevamente ser rival de los K. Si vemos su carrera política, entenderemos lo que ha sido su gobierno: un péndulo constante, sin rumbo y repleto de contradicciones”, lanzó el diputado nacional.

Dijo también que la juventud “despertó y es liberal” porque hubo décadas de políticas colectivistas que no resolvieron ningún problema en la Argentina, sino que los agravaron y crearon nuevos. Y también se refirió a los aportes para su campaña, que ahora forman parte de dos causas judiciales que intentan determinar si se utilizaron firmas truchas para inflar la cantidad de adhesiones a su partido.

“A la casta le encanta hablar de cómo nos financiamos. Nosotros lo hacemos con aportes voluntarios de los espacios y militantes que conforman La Libertad Avanza. Nuestra campaña es la más barata de todas. Pero quédese tranquilo, Presidente. No le costamos un peso al Estado argentino, como sí le salen ustedes que son un grupo de chorros y parásitos. Ya sabemos que la campaña de La Cámpora la pagarán los jubilados a través de PAMI y Anses, y los contribuyentes por intermedio de Aerolíneas. Ya sabemos que su campaña, si lo dejan postularse, será financiada por el Estado nacional. Y que la de [Sergio] Massa saldrá desde Aysa y el Ministerio de Economía. Así se financia la política. Ustedes y Juntos por el Cargo”, sentenció Milei, que apuntó también contra el titular del Palacio de Hacienda y los opositores cambiemitas.

No te preocupes, dentro de un año vas a saber lo que es un laburo honesto porque se te acaba el curro de la política. Ocúpate del país que lo has destruido desde que asumiste. — Javier Milei (@JMilei) March 4, 2023

En tanto, este sábado se sumó a la discusión Cerruti, que tomó los tuits del diputado nacional y ahondó los cuestionamientos desde la Casa Rosada. “¿De qué laburo [vivís], Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que me perdí”, lo chicaneó la portavoz presidencial.

¿De qué laburo, Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que me perdí. https://t.co/p0g9zqIJS1 — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 4, 2023

El posteo de la vocera está vinculado a que según la página oficial de la Oficina Anticorrupción (OA), si alguien desempeña una función pública, debe renunciar a cualquier actividad particular que realice sobre la que va a tener atribuciones y también tiene que abstenerse de intervenir en las cuestiones relacionadas con personas o asuntos en los cuales estuvo involucrado en los últimos tres años.

“Quedan comprendidas en la prohibición las actividades que se realicen en el ámbito privado, ya sea de forma remunerada u honoraria, y aun cuando la entidad a la que se preste servicio persiga o no fines de lucro”, precisa la entidad en su sitio web.

