En pleno proceso electoral, la nueva embajadora de Israel en Buenos Aires apunta a Teherán

Jaime Rosemberg 9 de septiembre de 2019

"¿Quiere café, té o jugo de naranja?", dice Galit Ronen con una sonrisa en la puerta de su despacho, a pocas cuadras de la Casa Rosada. La mención de las naranjas parece una fina ironía de la flamante embajadora de Israel en el país, días después de que la expresidenta Cristina Kirchner las mencionara como un ejemplo de "apertura indiscriminada" del comercio por parte del presidente Mauricio Macri. Pero la diplomática prefiere no entrar en polémicas anticipadas con el kirchnerismo, con quien su país tuvo una relación tensa en el pasado, vínculo que mejoró durante la gestión de Cambiemos.

Ronen. que hoy recibirá sus cartas credenciales de manos del Presidente, prefiere centrarse en sus objetivos a futuro. No solo en el intercambio comercial, que se puede "seguir mejorando, esté quien esté" en el poder, sino, por sobre todo, en la "lucha compartida" contra Irán y su "subsidiaria", la organización Hezbollah, responsable según la Justicia argentina, de los atentados contra la sede diplomática israelí, en 1992, y la AMIA, dos años después. "No podemos sino esperar que llegue la justicia. Para nosotros los atentados son heridas abiertas que no cicatrizan", dice con voz firme en una entrevista exclusiva con la nacion.

-La relación entre la Argentina e Israel mejoró durante el gobierno de Macri, incluso Netanyahu visitó el país. ¿Cuál es su expectativa?

-Mi deber es mejorar las relaciones entre la Argentina e Israel, y mi expectativa es lograrlo, para eso me mandaron [se ríe]. Haré lo máximo para tener éxito, las relaciones son no solo entre los gobiernos, también están los vínculos personales y la relación entre las personas.

-El Gobierno incluyó a Hezbollah entre las organizaciones terroristas. ¿Se puede hacer más?

-Diría que es un avance, no solo para Israel, sino para todos aquellos que están contra el terrorismo, en la guerra contra el terror. Es un derecho de todos nosotros vivir en paz. La Argentina fue el primero, Paraguay también lo hizo y dicen que también lo hará Brasil. La Argentina es el líder del continente en ese punto.

-¿Israel presionó para que la Argentina tomara esta decisión?

-El terrorismo va adonde puede, lo hemos visto en distintas partes del mundo, Hezbollah es un proxy [subsidiaria] de Irán. Pero aquí fue una iniciativa de este gobierno, y también de otros países. Todos estamos con el mismo objetivo: es la misma guerra por la paz.

-Su llegada coincide con una transición electoral hacia el próximo gobierno. El kirchnerismo fue el más votado en las PASO?

-Mi tarea es mejorar las relaciones, de cualquier forma que pueda. Lo voy a seguir haciendo, y las elecciones son decisión de los argentinos.

-Durante el kirchnerismo, ocurrió la muerte violenta del fiscal [Alberto] Nisman, que investigaba el atentado?

-No conocí a Nisman, pero por todo lo que leí sobre él fue una gran pérdida, un hombre sabio y justo que perdió su vida. El terrorismo es un drama humano. Llegué el 16 de agosto al país, fui a la plaza donde estaba la embajada, vi los nombres allí escritos. Es algo muy personal, podría haberme pasado a mí o a cualquiera. No murieron solo israelíes, ¿no? Y en la AMIA murieron 85 personas.

-Desde el kirchnerismo pusieron en duda que haya sido un asesinato?

-Confiamos en que la Justicia argentina va a hacer lo que es justo para llegar a la verdad.

-Para criticar la política exterior actual, Cristina dio el ejemplo de la importación de naranjas israelíes. Algunas entidades judías la criticaron?

-La embajada no se pronunció sobre el tema, tampoco nos vamos a pronunciar.

-¿Es posible, después de 27 años, esperar avances en la investigación del ataque a la embajada?

-Esperamos los avances. Para nosotros ese atentado, al igual que el de la AMIA, sigue siendo una herida abierta que no cicatriza. Tres de los sobrevivientes aún trabajan aquí con nosotros, ¿sabe? No podemos sino esperar que se llegue a hacer justicia, es un deber que tenemos con las víctimas y sus familias.

-¿Y el memorándum con Irán? Fue muy criticado por Israel?

-No voy a comentar sobre asuntos internos de la Argentina, pero la herramienta que han utilizado no es la mejor, Irán tiene que cooperar con la Justicia, estamos de acuerdo, pero hay mejores formas para llegar a este punto.

-¿ Piensa en sanciones económicas contra Teherán, entonces?

-EE.UU. y la ONU están llevando a la práctica sanciones de ese tipo. Hay otras que se podrían implementar y que no se han hecho. Por ejemplo, ¡el canciller iraní va adonde quiere! Si queremos un mundo mejor, los países que tenemos una visión similar debemos cooperar. No tenemos nada contra el pueblo iraní, es el liderazgo y la política lo que cuestionamos, que es contra su propio pueblo. Los derechos humanos allí son pésimos, la posición de la mujer, la libertad de prensa? Se trata de cooperar dentro del mundo libre.