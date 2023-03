Gendarmes en el conurbano: las intendencias que recibirían a los efectivos no tienen información sobre el despliegue que prepara el Gobierno

escuchar

La posible llegada de 1000 gendarmes a La Matanza, Pilar, Tigre, La Plata y Avellaneda es mayormente un misterio para esas cinco intendencias bonaerenses. El detalle del despliegue de esos efectivos que el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Aníbal Fernández, prevé dedicar a zonas calientes del Gran Buenos Aires es desconocido en los distritos que los recibirán en bases operativas, de las que tampoco cuentan con mayores detalles.

Cuatro de los cinco municipios a los que llegarían los refuerzos están gobernados por el Frente de Todos (Fernando Espinoza, en La Matanza; Federico de Achával, en Pilar; Julio Zamora, en Tigre, y Jorge Ferraresi, en Avellaneda), mientras que uno tiene a Juntos por el Cambio al frente de la municipalidad (Julio Garro, en La Plata).

Ante la consulta de LA NACION, fuentes de La Matanza, La Plata, Tigre y Pilar admitieron el desconocimiento sobre el operativo de desembarco de gendarmes que prepara el Gobierno. En tanto, en Avellaneda no brindaron ninguna respuesta y optaron por el silencio.

Los cinco distritos recibirían a los gendarmes en bases operativas, de las cuales no hay precisiones sobre su ubicación. Espinoza prevé una sede de ese tipo para Gendarmería en Ciudad Evita y aspira a concentrar allí a un millar de gendarmes, pero se trata de un anuncio que realizó el intendente en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el 9 de marzo, que no está conectado con el operativo nacional, del cual no hay precisiones en el distrito.

Según pudo saber LA NACION de fuentes locales, las municipalidades de La Plata y Tigre no recibieron información detallada sobre los gendarmes que patrullarán sus calles. En ambos distritos vieron con agrado la llegada de efectivos federales. En Pilar tampoco hay precisiones. Señalaron que los detalles llegarán al distrito luego de que el gobierno nacional y el bonaerense afinen el despliegue.

Desde la capital bonaerense, plantearon que quieren trabajar en conjunto y aportar opciones para definir el lugar de la base operativa de Gendarmería. El intendente Garro (que hoy se reunió con Mauricio Macri), desde su cuenta de la red social Twitter, destacó ayer el refuerzo de seguridad prometido. “La inseguridad es uno de los principales problemas que afectan diariamente a nuestros vecinos. El envío de fuerzas federales que se plantea de parte de las autoridades nacionales y provinciales es, sin duda, una buena medida para atender este flagelo”, señaló Garro, que también pidió, en ese mismo mensaje, “que se dejen de lado las disputas políticas y se convoque a los intendentes a una mesa de diálogo y de trabajo, para articular esfuerzos y dar batalla a la avanzada del delito y el narcotráfico en la provincia”.

La inseguridad es uno de los principales problemas que afectan diariamente a nuestros vecinos. El envío de fuerzas federales que se plantea de parte de las autoridades nacionales y provinciales, es sin duda una buena medida para atender este flagelo. — Julio Garro (@JulioGarro) March 20, 2023

En Tigre mostraron preocupación por la situación de inseguridad en la zona de Bancalari, limítrofe con el distrito de San Martín, y en particular por el avance del narcotráfico, pero también desconocen qué destino tendrán los gendarmes y dónde se dispondrá la base que utilizarán.

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, había concretado reuniones con secretarios de Seguridad municipales el año pasado. Más allá de esos encuentros, los distritos carecen de precisiones sobre el próximo despliegue de gendarmes.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, evitó volver a polemizar con el ministro Aníbal Fernández, pero solicitó saber “cuándo, dónde y con qué fin” se van a enviar los uniformados. Además, pidió coordinar el eventual operativo con Sergio Berni, su ministro de Seguridad.