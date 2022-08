Gerardo Morales: “De los 50 mil planes que hay en Jujuy, 20 mil los maneja Milagro Sala desde la casa”

SAN SALVADOR DE JUJUY.- En esta provincia, el caso Milagro Sala recrudece al calor de las revelaciones de arrepentidos. El gobernador Gerardo Morales (UCR) considera que lo que está ocurriendo es la confirmación de las acusaciones de corrupción contra Sala y la definitiva llegada del ocaso de la Tupac Amaru, la agrupación que dominó la política provincial durante el kirchnerismo. En su oficina del Centro de Innovación Educativa Infinito por Descubrir, a unos diez minutos de viaje desde la Gobernación, Morales recibe a LA NACION. Denuncia que la líder de la Tupac Amaru maneja planes sociales desde su prisión domiciliaria , muestra satisfacción por los dichos de arrepentidos como Mirta “Shakira” Guerrero, y vincula los casos de Sala y Cristina Kirchner, al considerar que forman parte del “fin de ciclo” del kirchnerismo.

-¿Qué piensa usted de esta nueva etapa de caso Milagro Sala, a partir de los testimonios de arrepentidos?

-Reafirma lo que acá todos sabemos que pasó durante 15 años en Jujuy. Hay nueva información de algunos procedimientos que se desconocen y, si no vinieran desde adentro de la organización, no los sabríamos. Viajes de 16 personas con 10 mil dólares cada uno, todos en primera. Diez viajes de diez personas son un millón de dólares. La declaración de “Shakira” vuelve a poner exacta dimensión de lo que pasó. Acá no se construyeron 2000 viviendas, que hoy cuestan $16 mil millones, eso es lo que se robaron a precios actuales. No teníamos tanta cantidad de inmuebles localizados en el entorno familiar y el grupo de poder. Hablamos de 29 inmuebles. Reafirma la matriz de corrupción. Pero creo que estamos acudiendo a algo muy importante, que es el fin de un ciclo. Lo de Milagro Sala y lo de Cristina. Se está terminando el ciclo del kirchnerismo, en términos de la degradación cultural y la corrupción. El juicio de Cristina es emblemático. Son etapas, como le pasó al menemismo. Eso es lo importante que está pasando desde el punto de vista de un cambio cultural en la República Argentina. Vienen nuevas épocas.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirma en la entrevista con LA NACION que Milagro Sala sigue administrando planes sociales desde la prisión domiciliaria Javier Corbalan

-¿Da por cerrada la etapa de la Tupac Amaru en la provincia o cree que puede resurgir?

-Yo creo que no. Es un tema para el país, no solo para Jujuy. Han convertido a las organizaciones sociales en aparatos parapolíticos, o de poder. La lucha en la calle tiene que ver con más cuotas de presupuesto. Por eso, la política pública tiene que ir orientada a garantizar ciudadanía, terminar con la discrecionalidad, garantizarles derechos a las personas, sin intermediarios. El sistema de la AUH es mucho más transparente. Los planes sociales tienen que tener esa lógica y convertirlos en empleo. Si no hacemos nada, la “paraestatalidad” y los gerentes de la pobreza son un riesgo para el país. Acá, en Jujuy, de los 50 mil planes, Milagro Sala maneja desde su casa 20 mil. Es una presa VIP, hace fiestas, notas, shows. Es una vergüenza y que venga a verla el Presidente es vergonzoso. El Gobierno tiene que preguntarse qué hace con esto, reafirmando esta cultura que los argentinos no queremos. Este nuevo capítulo sobre la corrupción de Milagro Sala es muy importante porque reafirma, agrega nuevos elementos que terminan de configurar la gravedad de la situación. Estamos asistiendo a un fin de ciclo.

"Estamos acudiendo a algo muy importante, que es el fin de un ciclo. Lo de Milagro Sala y lo de Cristina”" Gerardo Morales

-¿Cree que puede haber una seguidilla de arrepentidos?

-Dios quiera. Les pesa en su conciencia y todos saben que la jefa de todo era Milagro Sala. De modo tal que había, si se quiere, un principio de obediencia debida. Si vos no hacías lo que te decían, te sacaban los muebles de la casa, te amenazaban la familia, te apedreaban la casa, te golpeaban. No se visibilizó que hubo situaciones de violencia de género, se la agarraba con las mujeres. No se entiende el rol de [Elizabeth] Gómez Alcorta, abogada de ella y ministra de las Mujeres. Hay mucha contradicción en el relato del Frente de Todos y del kirchnerismo. Creo que estamos atravesando la etapa de fin de ciclo.

-¿Qué pasó con esas 2000 casas que no se construyeron?

-Tuvimos que terminar casas. Además de las dos mil viviendas que faltaban, que está probado en la megacausa, tuvimos que aprobar 1800 viviendas que estaban a medio construir. Vayan a San Pedro y miren el barrio de la Tupac. Vayan a Perico. Fíjense la calidad de las viviendas y la calidad de las de la Tupac, que inclusive tuvimos que terminar de construir 1800 viviendas, tuvimos que poner más de dos mil millones de pesos. Viviendas que también habían recibido el 100% del monto para la construcción. Hemos ido a barrios y faltaba el inodoro, la pileta. Durante seis años venimos haciendo un trabajo muy fuerte y la gente lo ve, lo hacemos con seriedad. Les entregamos títulos de propiedad y les garantizamos que nadie los va a mover. Lejos de lo que reprocha el Frente de Todos, lo que hicimos es construir ciudadanía. ¿Querés seguir siendo de la Tupac? Son tus derechos ¿Querés salir a marchar? Salí a marchar. Acá tenemos más de mil marchas por año, pero nadie rompe la plaza. Dejan circular. Hay que discutirlo a nivel nacional, no puede ser que te corten la 9 de Julio. No puede ser eso. Hay que reglamentar la protesta y la manifestación conforme a las disposiciones de Naciones Unidas. Nosotros hemos recuperado la paz, hay otra energía en la gente. Aunque hay una inflación tremenda y la gente está molesta. Pero se terminó que el papá que tenía que llevar a los chicos a la escuela no podía pasar un corte y lo agredían. Estamos muy tranquilos con lo que hicimos. Lo primero que tenía que hacer como gobernador era poner orden, establecer nuevas reglas de convivencia, que se respete la ley, terminar con la corrupción y con los violentos, para luego poder mirar hacia adelante.

-¿Qué responde a las acusaciones de Sala de que el gobierno provincial le paga a “Shakira”?

-Es la misma línea de Cristina. Lo que no se puede esconder es la realidad, todo un país ha visto cómo se sacaban los bolsos. Ella ha dicho en la Justicia que esos bolsos no llevaban plata; Shakira dijo que sí llevaban plata. Pero, además, un par de horas antes está la cámara de la caja donde le entregan la plata y después salen los bolsos. Miente mucho, pero no alcanza ya con la mentira. Que diga lo que quiera, lo que es incontrastable es la guita que se robaron. Acá faltan dos mil viviendas; yo tuve que terminar 1800 viviendas. Hice una ley que me autoriza a poner la plata de nuevo. Eran etapas, ella iba en la 13 y ya había cobrado la 17. Si ganaban la elección, era una bicicleta que seguía. De la etapa 13 hay viviendas a medio construir, tuve que poner la plata. Tuve que poner plata de viviendas que ya habían sido pagadas al 100%.