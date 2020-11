El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mandó a sus diputados a votar en favor del impuesto a las grandes fortunas, como ya había hecho con el presupuesto; su apoyo al Gobierno causa malestar en Juntos por el Cambio Crédito: Jefatura de Gabinete

"¿Vieron que no estábamos enojados?", chicanearon cerca del gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, desmintiendo el supuesto enojo del mandatario con el Gobierno por su ausencia en las reuniones que el presidente Alberto Fernández sostuvo en su paso por la provincia, el fin de semana pasado. Por si quedaban dudas sobre la creciente sintonía entre el mandatario radical y el Gobierno, dos diputados que responden al gobernador, Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti, apoyaron hoy el impuesto a las grandes fortunas impulsado por el kirchnerismo en la Cámara de Diputados.

Ese apoyo se suma a otro no menos importante: el de los mismos diputados al Presupuesto 2021, voces que junto a sus pares de Pro correntinos resultaron disonantes en torno al voto de abstención que Juntos por el Cambio acordó antes de aquella discusión parlamentaria.

Cerca de gobernador justificaban la votación de los diputados en declaraciones anteriores de Morales, quien desde abril -fecha en la que se comenzó a discutir el denominado "aporte solidario"- sostuvo una postura favorable. "Acompaño esta iniciativa que hay a nivel nacional, que creo que tiene que ser un tributo nacional, con el que estoy de acuerdo", dijo Morales en una reunión del comité provincial contra el coronavirus, y se preguntó "en qué mundo viven" los que se oponen. Alertó que "se está cayendo la economía en el mundo, hay pérdida de puestos de trabajo y gremios que están acordando descuentos (salariales) para poder sostener su trabajo". Claro que los que se opusieron, finalmente, fueron la mayoría de los diputados de JxC, incluidos en el interbloque que lidera el también radical Mario Negri.

"No le pedían tanto"

Desde el radicalismo, como era de prever, no hubo aplausos. "Era innecesario. El Gobierno no necesitaba eso votos, no le pedían tanto, y desluce la postura unificada de Juntos por el Cambio en el Congreso", afirmaron desde el partido que conduce el mendocino Alfredo Cornejo.

Otro referente radical reconocía: "Gerardo hace un buen tiempo se manifestó a favor y está convencido de la implementación del impuesto". Pero admitía "otras lecturas" en torno a los "gobernadores que gestionan" y su necesidad de "llevarse bien" con el Poder Ejecutivo.

Desde la Casa Rosada, en cambio, aseguran que la relación "de trabajo" con Jujuy -y también con Corrientes- está consolidada. Recuerdan que ambas provincias expresaron en repetidas ocasiones su apoyo a medidas puntuales, y también estarían de acuerdo con la suspensión de las PASO del año que viene.

Cerca del gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés,ya se habían manifestado conformes con las 135 obras que se incluyeron para esa provincia en el Presupuesto. "Es imposible oponerte a que te ayuden y te manden plata, y nadie está obligado a votar contra sí mismo", explicaron fuentes de la gobernación correntina, un argumento utilizado en la votación del Presupuesto y que podría aplicarse en otros casos.

En el caso de Jujuy, la sintonía personal entre Fernández y Morales (también hay buen vínculo con el jefe de gabinete Santiago Cafiero) juega a favor, aún con el disgusto del kirchnerismo duro incluido.

Durante una entrevista con el sitio El Cohete a la Luna, el propio Presidente mostró diferencias con su entrevistador, Horacio Verbitsky, quien calificó a Morales como "el Trump de la Puna" y le cuestionó un presunto ensañamiento con la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, actualmente detenida con prisión domiciliaria en la capital jujeña.

