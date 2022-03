Gideon Saar: “Que no haya condenados por el atentado a la embajada nos decepciona”

Gideon Saar se disculpa por hablar solo unas palabras en castellano. Relaciona esa falta con su padre Samuel Zarechansky, médico argentino emigrado a Israel en los años sesenta. “El quería enseñarle a mi madre el castellano, pero a mí no me gustaba, yo creía como (David) Ben Gurión que como israelíes todos teníamos que hablar hebreo”, comenta a LA NACION sin levantar la voz el hoy viceprimer ministro de Israel, que participó el jueves pasado del homenaje a las víctimas por los treinta años del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires.

Sin dudar, el virtual número 2 del Estado hebreo y hombre clave del gobierno de Naftalí Bennett se muestra “decepcionado” con la ausencia total de condenados por el ataque. Espera que la Justicia “juzgue a los perpetradores”, a los que identifica con Irán y el grupo terrorista Hezbollah . Mientras intenta no entrar en conflicto con el Gobierno -en la tarde del viernes lo recibió el presidente Alberto Fernández- y un rato después de conversar con los dirigentes opositores Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, Saar afirma que si Teherán y aliados como Venezuela (a su vez aliado de la Casa Rosada) sacan ventaja de la coyuntura económica derivada de la invasión rusa a Ucrania, “el que pierde es el mundo”.

-Israel está acostumbrado a convivir con el terror, tanto dentro como fuera de su territorio. La mayoría de los atentados se esclareció de inmediato. ¿Por qué aquí pasaron treinta años y no hay detenidos?

-Bueno, es decepcionante. Sabemos que funcionarios del régimen iraní son los responsables, y está muy claro que todo aquel que estuvo conectado con ese atentado debería ser llamado a juicio. Lo dije en la ceremonia, y lo vuelvo a decir hoy, y también incluyo en este pedido a los oficiales que estuvieron detrás del atentado a la AMIA.

-El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti dijo en 2015 que la investigación del ataque a la embajada era “cosa juzgada”, ya que en 1999 el Alto Tribunal adjudicó la responsabilidad a la Jihad Islámica, brazo armado de Hezbollah. ¿Esperan más de la Justicia argentina?

-La Justicia solo estará completa cuando los perpetradores sean llevados a juicio, eso es lo que esperamos. También lo esperan los políticos argentinos, no solo nosotros.

-¿Y cuál sería la estrategia correcta para lograr que Irán y Hezbollah rindan cuenta? El gobierno pactó en 2013 un Memorándum y no consiguió avanzar…

-La mejor manera es trayendo a los perpetradores a juicio! No quiero meterme con los detalles del Memorándum ya que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal, pero debería ocurrir esto. No fue éste solo un ataque a una sede diplomática israelí, fue un ataque contra la Argentina y el pueblo argentino.

"La Justicia solo estará completa cuando los perpetradores sean llevados a juicio" Gideon Saar

-¿Puede traer algún beneficio el acuerdo nuclear que Irán está por firmar con Estados Unidos?

-Casi ningún beneficio y todos los costos (se sonríe). Tendremos un acuerdo mucho más débil que el que tuvimos en 2015, porque no intenta postergar la cláusula sunset en el acuerdo (plazo final 2030). Será un acuerdo de máximo dos años y medio en los que estará limitado en su programa nuclear, y después tendrá inmediatamente un alivio en las sanciones al régimen iraní que, sin duda, le permitirá derivar grandes sumas de dinero a sus elementos extremistas y radicales, incluido Hezbollah, va a herir mucho la paz y la estabilidad en el Medio Oriente. Tratar de obtener un acuerdo a cualquier precio es peligroso, la última demanda de Irán es que EE.UU deje de considerar terrorista a su Guardia Revolucionaria... es increíble! Esto demuestra lo malo y peligroso que es el acuerdo. La última cosa que la comunidad internacional deberá exponer en estos momentos es otra demostración de debilidad.

-¿El no esclarecimiento de los atentados complica los vínculos entre Argentina e Israel?

-Ayer participé de un evento con la Cámara de Comercio argentino-israelí, podemos hacer mucho para mejorar en materia económica, no olvidemos que hay aquí una gran comunidad judía y un significante número de judíos argentinos que viven en Israel, creo que podemos hacer mucho más. Puedo contribuir porque mi padre nació y creció aquí, es parte de mi historia familiar, y son dos democracias que pueden cooperar. Hablé también con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) para ahondar en el intercambio parlamentario entre ambos países. En Israel ya existe una comisión, encabezada por el diputado Eitán Ginzburg y esperamos que aquí se acelere.

El acto en el centro porteño por los 30 años del atentado a la embajada de Israel Santiago Filipuzzi

-El Gobierno fue muy criticado por su posición inicial de no condenar ante la invasión rusa a Ucrania. ¿Es posible, como intentó Israel, mediar en este conflicto?

-Primero que nada, nosotros también condenamos la invasión, y la consideramos totalmente inaceptable. Al mismo tiempo, sentimos que era importante intentar lo que podamos hacer para frenar la escalada y la guerra. Cada día que pasa estamos más cerca de una situación más grave y peligrosa, ayudamos a los ucranianos desde la ayuda humanitaria y esperamos que esto pase lo más pronto posible. El presidente de Ucrania pidió al primer ministro (Naftali) Bennett que colaborara, no sé si mediación es la palabra adecuada, pero el primer ministro viajó a Moscú con acuerdo también de Alemania a transmitir sus mensajes. Finalmente son las partes las que tienen que tomar decisiones, no presionamos de ninguna manera a nadie, queremos ayudar a finalizar esta guerra. El domingo el presidente Volodimir Zelensky hablará ante la Knéset (parlamento) en una conferencia vía zoom, es muy importante poner fin a esta tragedia.

-Al igual que otros países como Venezuela, y por las consecuencias de la guerra, Irán negocia hoy en mejores condiciones con Estados Unidos y la UE. ¿Israel seguirá sosteniendo su acusación a Teherán por apoyar al terrorismo?

- Irán tiene un objetivo claro: eliminar al Estado judío, no se trata de un secreto para nadie. Trabajan para eso, aunque por supuesto no tendrán éxito porque nos vamos a defender. Está claro que si gana Irán, pierde el mundo. Lo mismo con Venezuela, si ellos ganan pierde el mundo. Si estos regímenes totalitarios, intolerantes, terroristas se benefician, esto no es bueno para nadie. La mayoría de los países árabes en la región no quieren que gane Irán, lo digan más o menos abiertamente, también temen de una Irán nuclear. El problema es el régimen, no el pueblo iraní.