Ginés González García asegura que si las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus muestran datos positivos, no hay razones para empezar las clases Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

29 de marzo de 2020 • 09:29

El ministro de Salud, Ginés González García , aseguró en una entrevista radial, que la suspensión de clases , que rige hasta el 31 de marzo como medida de prevención para evitar el contagio del coronavirus , debería extenderse. Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta , habló sobre el equilibrio entre la educación y la contención para los más chicos, aunque no anticipó qué sucederá con el inicio del ciclo escolar. "Hoy el presidente después de escucharnos a todos tomará una decisión. Yo por mi parte creo que lo mejor sería extenderla", aseguró en Radio Rivadavia González García, quien explicó que cuando se logra tener mucha gente con inmunidad, la epidemia puede acabar.

A su vez, aunque aclaró que no es una decisión de él, el funcionario se refirió al calendario escolar: "Si nos va a bien no veo la razón de empezar las clases. Una semana más o una semana menos no va a marcar la diferencia para los chicos".

En relación al número de infectados en el país , que ya asciende a 745, el funcionario indicó: "No canto victoria pero ayer tuvimos menos casos que anteayer". Ayer se conoció que hubo 55 casos positivos nuevos, mientras que el viernes el número fue de 101 personas.

"Esto no es matemática. Tenemos a favor que tomamos medidas antes que otros países y eso puede disminuir los casos", sostuvo el titular de Salud. Además, hizo una recomendación a los medios de comunicación, a quienes aconsejó que muestren más cómo realizar la cuarentena y no salir de casa, y que se exhiba menos "la catástrofe". "Es como un miedo sobrevalorado. Pero hay libertad de prensa para publicar lo que se quiere", añadió.

González García habló también sobre la estrategia del Gobierno: "Hemos logrado unidad de la sociedad, unidad de la política, unidad de los científicos. Eso habla de que estamos haciendo las cosas sin tantas divisiones como en otros países. Por eso digo que estamos menos mal".

Sobre los argentinos varados en el exterior , afirmó: "Entre pensar lo mejor para 45 millones o lo que no es tan bueno para 20.000 o 30.000. No hay que olvidarse de ellos, eso sí, más allá de que siempre dimos recomendaciones de no viajar. Van a volver, pero muy reguladamente. Que no sea un regreso masivo".

Nicolás Trotta, de Educación, contó que la televisión tendrá 14 horas para generar una rutina de estudio Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo / LA NACION

Por otro lado, Trotta, dijo que la idea de regreso al ciclo escolar es la que ya dijo el presidente, cuando el jueves a la noche anticipó que el dictado de clases no se reanudará el jueves 1° de abril. "Tenemos que buscar el equilibrio entre le aprendizaje y la contención de los chicos", explicó.

Además, el titular de la cartera de Educación agregó: "De continuar la suspensión de clases vamos a tener 14 horas de televisión para generar una rutina de estudio y vamos a seguir actualizando el portal para que los chicos sigan con su ritmo. Después, habrá que trabajar sobre cómo poner en valor esta etapa para el día que se retomen las clases.