Ginés González García criticó a Pfizer: "No entendemos por qué tienen tantas exigencias; pareciera que no le tienen fe a la vacuna"

El ministro de Salud, Ginés González García, volvió a criticar con dureza a la empresa Pfizer, con quien el gobierno de Alberto Fernández negocia, hasta ahora sin acuerdo, para adquirir la vacuna contra el coronavirus.

"No entendemos por qué tienen tantas exigencias de inmunidad y prevención, es como si no le tuvieran fe a la vacuna", sostuvo el funcionario en una entrevista que concedió a Víctor Hugo Morales en la radio AM 750.

González García reiteró que la Casa Rosada pretende seguir negociando un posible acuerdo con Pfizer para comprar la vacuna: "Estamos dispuestos a comprar. Esperemos que resuelvan para contar los detalles y cuál es el punto que a Pfizer le molesta para firmar el contrato".

En ese marco, el funcionario destacó que la Casa Rosada "siempre ha tenido voluntad de firmar" con todos los laboratorios productores de la vacuna contra el Covid-19.

Y remarcó que el Gobierno "fue muy generoso" con Pfizer para los estudios clínicos de la vacuna. "Esperamos que Pfizer entienda y se concrete el deseo de tener también esa vacuna, que es más difícil que las otras porque exige menos 80 grados.Hay pocos países en el mundo que tienen una apenas estructura para esta conservación", apuntó.

González García evitó dar detalles sobre los motivos que truncaron la negociación con esa empresa. "Hubo condiciones contractuales para las cuales tuvimos que hacer una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que quiere la firma", respondió.

"Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno que pueda hacer un país", agregó.

El Gobierno activará a primera hora de mañana el plan de vacunación contra el coronavirus: de manera simultánea empezarán a aplicarse en las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires las 300.000 dosis de la Sputnik V llegadas el jueves desde Rusia. Los primeros en recibirla serán médicos.

Fernández dijo que aspira a llegar al otoño "con la población de riesgo vacunada". Eso implicaría inyectar a 14 millones de personas. El Gobierno no tiene garantizada aún la provisión de esa cantidad de dosis.

Por eso, la Casa Rosada aceleró las negociaciones para asegurarse una mayor cantidad de dosis de la vacuna. En paralelo, el Ejecutivo apura la aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de la vacuna que elaboraron el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

"Tenemos compradas 51 millones de vacunas y estamos buscando tener unas 20 millones más. Ahí tendríamos más del 90 por ciento de la población. Queremos llegar a niveles de inmunidad muy altos", dijo González García en diálogo con Radio 10.

