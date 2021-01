El ministro de Salud afirmó que "el flujo de vacunas está asegurado"

Con la intención de desmentir rumores sobre demoras en la provisión de vacunas y críticas por el ritmo de vacunación en el país, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que la campaña "se viene desarrollando en tiempo y forma", y detalló que a pesar de la "inquietud y mala intención", el gobierno de Alberto Fernández tiene asegurada la provisión de 51 millones de dosis de distintos proveedores.

"Hay inquietud, a veces mala intención, pero tenemos asegurados más de 51 millones de dosis, con un programa nacional que tomará velocidad cuando tenga la escala que va a tener en los próximos días", dijo el ministro en el Hospital Posadas, donde personal médico recibió hoy la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, incluidas en el lote de 300.000 vacunas llegadas al país desde Moscú el sábado pasado.

Microfono en mano, y con su viceministra Carla Vizzotti a su lado, González García afirmó que con la segunda dosis "el personal de salud está más seguro en su trabajo. La campaña se viene desarrollando en tiempo y en forma. El programa lo venimos cumpliendo. Obviamente hay inconvenientes en todo el mundo para vacunar, pero nosotros no hemos tenido ningún inconveniente", afirmó. Y agregó que se vislumbra un "horizonte de esperanza, de futuro. De todos modos, siempre pedimos que nos acompañen con el comportamiento, que es fundamental para que lo vayamos resolviendo", dijo el ministro.

En relación a la posibilidad de vacunar a los docentes para comenzar las clases presenciales en marzo, el ministro afirmó: "Los docentes no son técnicamente grupo de riesgo, pero la voluntad del Presidente es que sean incluidos como prioridad en el esquema de vacunación". González evitó definiciones sobre el rebrote de casos, afirmó que en "en los últimos días se amesetó", pero quedó preocupado por la cantidad de muertos de ayer (más de 400) y reiteró que "depende de nosotros" que los casos continúen bajando.

Cuando le pidieron precisiones sobre los proveedores, el ministro afirmó que llegaba a 51 millones de vacunas sumando la rusa, la de Astra Zeneca-Universidad de Oxford y la del consorcio Kovax. "Algunos contratos ya están pagos" detalló, y enumeró las negociaciones abiertas con las empresas Pfizer (motivo de una polémica aún no saldada) Sinopharm y Sinovac, entre otras. "Son una gran cantidad de proveedores", detalló. Y reiteró que "antes de fin de mes tendremos una gran disponibilidad", en referencia a los 4,7 millones de dosis prometidas por el instituto ruso Gamaleya para esa fecha.

La provisión de las vacunas es motivo de discusión con la oposición de Juntos por el Cambio, que decidió no concurrir a la audiencia citada por Ginés para hoy a las 15 en su despacho para dar información sobre ese tema. Sí concurrirán diputados oficialistas y aliados parlamentarios, todos integrantes de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados. "Lo que corresponde es que el ministro concurra al Parlamento y no que el Parlamento vaya a su oficina. ¿Por qué se esconde si no tiene nada que ocultar?", afirmó ayer el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri (UCR-Córdoba) en relación a la invitación.

¿Y la habilitación para mayores de 60 años? " Es una cuestión de horas para estar habilitados los mayores de 60 años, entre ellos el Presidente y yo", se sonrió el ministro, que antes de culminar la charla con la prensa le cedió la palabra a Vizzotti y también "al otro viceministro", en referencia a Orlando Medina. Ambos agradecieron a las autoridades del hospital y felicitaron a los flamantes vacunados, antes de que el ministro culminara el acto pidiendo "un aplauso para todos los trabajadores de la Salud".

