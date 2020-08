El ministro de Salud participó de un acto con Kicillof, en La Plata

LA PLATA.- El ministro de Salud de la Nación Ginés González García aseguró que hoy no hay una salida distinta a la cuarentena, al menos hasta que llegue la vacunacontra el coronavirus.

"Estamos en un momento difícil. No hemos pasado el total del camino a recorrer. Últimamente empezaron a cuestionar al gobierno aprovechándose de una fatiga natural, que es entendible. Lo que no es entendible es que se use la cuarentena como si hubiera una alternativa distinta cuando no hay", aseguró el funcionario.

El ministro habló así durante la firma de un acuerdo para la entrega de equipamiento médico a clínicas privadas -parte el programa denominado Sumar-. Por este acuerdo, la Provincia y la Nación entregarán respiradores, bombas de infusión y monitores paramétricos en modalidad de comodato para ampliar la respuesta del sistema de salud ante la pandemia de Covid- 19.

"Hoy estamos con la perspectiva de transferencia de tecnología para la producción local de una vacuna, con un tiempo cierto en el horizonte. No estamos nadando a la deriva. Estamos nadando viendo la costa cercana. No podemos dilapidar el esfuerzo. No podemos perder lo ganado", dijo el funcionario nacional.

Durante el acto, celebrado en la Casa de Gobierno provincial, González García aseguró que algunos políticos "quisieron especular con apertura y hoy están sufriendo las consecuencias". Pidió a la población seguir siendo responsable. Aseguró que hay varias alternativas con provisión de vacunas. "Ayer firmamos un acuerdo trascendental, con precio accesible, igual vamos a trabajar con otros oferentes para asegurar a los argentinos que tengan vacuna tiempo y forma", aseguró.

Gollán: "Falta poquito"

En similar sintonía el ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán afirmó: "Ahora falta poquito. Pero falta un esfuerzo final hasta la vacuna. Vamos a tener momentos de tensión del sistema. En esta etapa que nos viene si hay más estrés tenemos que tener más preparado a nuestro equipo para que no se enferme".

Los dos ministros hablaron en un acto en esta capital, destinado a financiar la internación de pacientes sin obra social en clínicas privadas.

Junto a ellos estuvo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof: "La existencia de la vacuna nos cambio la vida. Por lo menos la incertidumbre constante- reflexionó-. No había claridad sobre cómo terminaba y cuando. Hemos visto carrera científica. No fue a quien ganaba. El mejor de los resultados es el que tenemos, que lleguen todos juntos", dijo el gobernador.

"Ese esfuerzo extraordinario que se ha hecho corona ese enorme esfuerzo el hecho de que la vacuna desarrollada en Oxford se va a hacer en Argentina. Fue una semana que nos cambio la concepción de la pandemia", dijo Kicillof.

Informó que la vacuna de Oxford "se va a producir en la provincia de Buenos Aires el núcleo básico". Pese al relativo optimismo llamó a mantener el esfuerzo ciudadano: "No es que ya está. Ganamos tiempo con la cuarentena, queremos impedir el desborde del sistema sanitario. Si hacemos un esfuerzo más podremos llegar al final del laberinto salvado muchísimas vidas", se esperanzó.

Kicillof habló así tras reunirse con el comité de expertos que lo asesora en la situación epidemiológica de este territorio.

Integran este comité Horacio Docena, Elisa Estenssoro, Tomás Orduna, Elba Pagano, María Ana Huergo, Juan Manuel Carballeda, Rosana Bologna, Susana Ortale, Guillermo Durán, María de los Angeles Conti, Rodrigo Quiroga, Andrea Gamarnik, entre otros.