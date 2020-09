La diputada del oficialismo enfatizó en las consecuencias de un contagio Fuente: Archivo

La diputada nacional Gisela Marziotta brindó más detalles sobre su situación de salud, luego de informar ayer que hace 30 días se contagió de coronavirus y volvió a dar positivo al hisopado que se realizó recientemente. Aseguró que un contagio puede provocar consecuencias en órganos y llamó a "concientizar". "El tema es más complejo de lo que se sabe", sostuvo.

"Hay días mejores que otros. Esto fue mucho más largo de lo que pensé que iba a ser. No se sabe cómo reacciona cada cuerpo al virus. Incluso los asintomáticos pueden tener daño en los órganos. A mí me pasó, que no estoy en grupos de riesgo, me atacó directamente los dos pulmones, y me los lastimó", relató Marziotta (Frente de Todos) en diálogo con radio 10.

"Cuando me hice el primer hisopado me hicieron una tomografía de pulmón. Y la doctora, cuando vio la tomografía, me dijo que tenía lastimaduras características de Covid-19. Por eso me medicaron con antibióticos", sostuvo.

"Los peores síntomas fueron los primeros quince días, cuando no me podía levantar de la cama y estaba sin gusto ni olfato. Y ahora fui recuperando la energía. Ahora me dieron el alta médica y no contagio, pero sigo con el virus en el cuerpo. Por momentos tengo recaídas y necesito descansar. Tengo momentos en los que me agito muchísimo, cuando subo una escalera", describió.

"Los médicos me dijeron que se supone que desde el día 10 dejás de contagiar y te dan el alta en ese sentido. Ahora estoy trabajando. Pero el alta es para que puedas abrir la puerta de tu cuarto, porque no tenés energía para salir", dijo.

En un post de Instagram, Marziotta contó ayer que un segundo hisopado le dio positivo Fuente: Archivo

"Siento mucha incertidumbre. Siento la necesidad de contar que el tema es más complejo de lo que se sabe. No es una simple gripe, que la transitás y listo. Sí pasa algo, hay consecuencias negativas, hay gente que hace seis meses tiene dolores de cabeza crónicos. A mi se me cae el pelo y me dijeron que es un síntoma del Covid", agregó.

"Cada organismo es afectado de manera diferente. No pasa como si nada. Me tendré que hisopar cada 15 días y hacer tomografías de pulmón para control", expresó.

"Se sabe poco y se va sabiendo sobre la marcha. Y es muy importante informar cómo se transita con la enfermedad y qué pasa después de la que tuviste. Hay poco conocimiento sobre situación post-Covid. Se está investigando sobre las secuelas", insistió.