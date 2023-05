Gobernadores peronistas salieron en masa a cuestionar a la Corte tras la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan

escuchar

Después del fuerte rechazo de la Casa Rosada, los gobernadores peronistas salieron en masa a cuestionar la medida cautelar de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán y respaldaron con firmeza a Sergio Uñac y Juan Manzur. Los mandatarios se expresaron a través de las redes sociales, y la Casa Rosada se encargó de difundir sus mensajes como parte de un nuevo enfrentamiento con el máximo tribunal.

“El fallo de la Corte será respetado y acatado pero es claramente inoportuno por ser a pocos días de los comicios previstos”, manifestó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. “Así perjudica a los ciudadanos y ciudadanas de Tucumán y San Juan que tenían la voluntad de votar”, añadió. Y recalcó: “Pero también se ven perjudicados a los estados provinciales y los partidos políticos que prepararon una jornada democrática con trabajo, fondos y muchas expectativas que se ven frustradas”.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, apuntó con dureza al máximo tribunal y sumó presión para el juicio que el kirchnerismo lleva adelante contra los jueces. “Profunda preocupación por el nuevo atropello por parte de tres jueces que usan el poder judicial para imponer decisiones políticas proscribiendo e impidiendo el voto popular”, manifestó. Y añadió: “ Juicio político a quienes secuestran a la democracia ”, agregó.

Profunda preocupación por el nuevo atropello por parte de tres jueces que usan el poder judicial para imponer decisiones políticas proscribiendo e impidiendo el voto popular. #JuicioPolitico a quienes secuestran a la democracia 🇦🇷⚖️ pic.twitter.com/NMVCTkvhwE — AK (@aliciakirchner) May 10, 2023

El mandatario de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sostuvo que es “de suma preocupación” que las elecciones sean suspendidas a pocos días de su realización y expresó su “solidaridad” con ambas provincias. “Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre”, consignó.

Y añadió: “Si no se respetan los mecanismos institucionales de las provincias no hay federalismo en la Argentina. Algo que parecen desear dirigentes centralistas que menoscaban los distritos en los que no gobiernan ellos”.

Por otro lado, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, señaló que el fallo favorece a la oposición y atacó a Patricia Bullrich por el tuit que publicó tras la decisión. “Impunemente la presidenta del PRO da pruebas de la unión que tienen con la CSJN en detrimento de las provincias y en beneficio del poder centralizado de la oposición. ‘Frenamos las elecciones’, dice en un descarado atentado a la democracia y el federalismo”, escribió Quintela.

Y sumó: “Una demostración de por qué esa misma corte se encuentra en juicio político. Nuestro apoyo a los gobernadores @JuanManzurOK y @sergiounac y a todo el pueblo de Tucumán y San Juan”.

Es de suma preocupación para la democracia que elecciones de dos provincias sean suspendidas a sólo cinco días de realizarse. Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre. — Gustavo Bordet (@bordet) May 9, 2023

Por otro lado, Axel Kicillof se mantuvo en la línea del kirchnerismo duro y dio cuenta de las críticas que se le hacen a los miembros del máximo tribunal a partir del proceso de juicio político que el Congreso busca llevar adelante, después que el año pasado dictada una medida cautelar que ordenó devolver recursos a la Ciudad en materia de coparticipación. Tras la decisión de este martes, Kicillof sostuvo que la Corte “prohíbe” que los ciudadanos elijan a sus candidatos.

“En el juicio político a la Corte Suprema se ventilan hechos gravísimos sobre los manejos turbios en la obra social, amenazas y extorsiones; siguen sin aclararse los delitos que figuran en los chats de Lago Escondido; coparon ilegalmente el Consejo de la Magistratura; dictaron el 2x1; decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a CABA; dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por decreto por Macri. Se agrega ahora la suspensión de las elecciones en dos provincias a 4 días de realizarse”, dijo. Y añadió: “Son parte de la oposición y ya ni lo disimulan. Esta Corte Suprema es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina”.

Para el mandatario bonaerense, la medida judicial representa un “centralismo que se quiere llevar puesto el federalismo”. “¡Por esto 12 gobernadores firmamos el pedido de Juicio Político!”, consignó. Y acusó a la Corte por la situación del expediente contra Cristina Kirchner. “El mismo Partido Judicial que persigue y proscribe a Cristina, que no avanza en la investigación del atentado, que encubre a los que lo planearon y financiaron, ahora prohíbe al pueblo de San Juan y Tucumán elegir a sus gobernadores”, sumó. El mandatario sumó una foto suya en el acto que se realizó días atrás en los Tribunales para cuestionar a la Corte.

El mismo Partido Judicial que persigue y proscribe a Cristina, que no avanza en la investigación del atentado, que encubre a los que lo planearon y financiaron, ahora prohíbe al pueblo de San Juan y Tucumán elegir a sus gobernadores. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 10, 2023

En tanto, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, habló de un fallo “irrisorio” y “extemporáneo” y manifestó que establece “una injerencia impropia e indebida en un momento inoportuno”. El mandatario citó las declaraciones que brindó a El Destape Radio y afirmó que la medida cautelar “corrobora que efectivamente se trata de la Corte Suprema de Justicia de Juntos por el Cambio”, a quienes les achacó denostar reiteradamente a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“Lo que hace la Corte Suprema de Justicia es una política para impedir a opositores la libre capacidad de expresión de sus dirigentes, como por ejemplo con la proscripción a @CFKArgentina. No investigan intentos de magnicidio con una manera alevosa en el ocultamiento de pruebas.

Capitanich afirmó que Juntos por el Cambio “se iba a comer una goleada” el próximo domingo en esas provincia y precisó que lo que pidieron los dirigentes provinciales que recurrieron a la Corte Suprema es que “por lo menos, no sea por tanta diferencia”. Afirmó que el fallo “distorsiona absolutamente una perspectiva que era clara” desde el punto de vista electoral y aseguró que la decisión “altera el sistema democrático, republicano y representativo en las provincias de Argentina”.

De la única manera que se puede resolver es a través del juicio político, pero claramente lo sostienen con el bloqueo a través de esta alianza nefasta para el país en términos de calidad institucional con @juntoscambioar. — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) May 10, 2023

A raíz de esto, el chaqueño respaldó el juicio político a la Corte, la calificó como “misógina” al no haber mujeres en su composición, y abogó porque se reestructure su conformación a partir del proyecto impulsado por los gobernadores y Cristina Kirchner con miembros de todas las provincias a partir de una integración más federal.

Solicitó, además, reformar el Consejo de la Magistratura, lograr que los magistrados paguen el Impuesto a las Ganancias, y que el mandato de los jueces sea restringido al menos diez años. “Esta es la única manera de terminar con un resabio monárquico, y de esto se trata el debate en términos de diseño institucional. Si no hacemos estas modificaciones, es ingobernable la República Argentina”, expresó.

A su vez, desde Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora expresó sus coincidencias con unas manifestaciones previas de su par rionegrino, Alberto Weretilneck, y acusó a la Corte de violar “las autonomías provinciales, en forma autoritaria, a cuatro días de otros comicios donde sería derrotada la facción a la que pertenecen”, en referencia al PRO y a Juntos por el Cambio.

Protesta en las calles

El gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, pidió que haya una protesta en las calles después de que la Corte fallara contra las candidaturas de Sergio Uñac, en San Juan, y Juan Manzur, en Tucumán. “ Tiene que haber una respuesta contundente desde el punto de vista político, incluido, con la sociedad en las calle. La Corte no puede hacer lo que quiere ”, dijo a C5N.

Quintela cuestionó la “extemporaneidad” de la medida y no su contenido, y aseveró que una decisión así se tendría que haber oficializado antes. “Todos sabíamos que Sergio Uñac y Juan Manzur se presentaba como candidatos. Con el debido respecto a la ciudadanía de Tucumán y de San Juan, correspondía haberse expedido con suficiente tiempo a los fines de que cada partido o cada alianza, pudiera modificar la fórmula si era necesario”, dijo.

Alberto Fernández junto al Gobernador Quintela, en La Rioja Marcelo Aguilar

Y resaltó: “[La Corte] lo hace a contratiempo, con un sentido meramente político, de tratar de ordenar democráticamente nuestro país. Ellos se convierten en los constituyentes, en los legisladores nacionales,. Ellos son los que legislan, y los que deciden”.

El mandatario, reelecto en las elecciones de este domingo 7, sostuvo que el fallo demostró que existe una “connivencia de esos sectores” de la Corte con miembros “del centralismo porteño”, en relación a la posición. Lo justificó al destacar las declaraciones de Patricia Bullrich.

“Es un favorecimiento definido claramente a un centralismo porteño, que son los intereses que ellos representan y defienden, que ya está claramente demostrado”, expresó Quintela.

