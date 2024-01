escuchar

Luego de las fuertes declaraciones del operador del PJ, José “Pepe” Albistur -quien aseguró que el Gobierno de Javier Milei es “como Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril”-, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a la chicana y aseguró que se trata de sectores que están perdiendo el poder que siempre tuvieron. “Son golpistas de reposera, hablan desde el mejor lugar sobre cómo frenar el desarrollo de la Argentina”, disparó.

Y añadió: “Retrata a la Argentina de los privilegios que se terminó. Sigan comiendo pochoclos y déjenos trabajar para sacar adelante al país”.

En su habitual conferencia de prensa, Adorni apuntó contra las críticas que generó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y afirmó que “los que vendían la democracia y los derechos humanos no están dispuestos a aceptar la opinión de la mayoría”. “Pensaron que nunca iban a perder el poder que tenían” , acusó.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las críticas contra la ley ómnibus y aseguró que es "lo que necesitaba la Argentina para salir adelante". Gustavo Amarelle - Télam

Por otro lado, se refirió al debate en el plenario que comenzó hace dos semanas, y reiteró que el proyecto de la ley ómnibus “no se negocia”. “Se están haciendo modificaciones luego de escuchar sugerencias y puntos para mejorar. Siempre en el marco del diálogo, y evitando negociar en pos de un favor político o extorsión de algunos sectores”, explicó, y ratificó: “No negociamos. No lo hicimos ahora y no lo haremos jamás. El rumbo de la nueva Argentina no es negociable”.

Al mismo tiempo, expresó su deseo que el proyecto sea tratado esta misma semana. “Hasta aquí hubo un trabajo fabuloso, con mejoras propuestas por todos los sectores. Si la ley en su versión original era lo que necesitaba la Argentina para salir adelante, con esto es superadora”, apuntó.

Durante su exposición, Adorni también anunció que se dieron de baja 27.208 planes sociales asociados a personas que habían viajado al exterior, lo que, aseguró, representa un ahorro de $2 mil millones mensuales. Indicó: “Entendemos que, a veces, cuando se hablaba de redistribución de la pobreza, era sacarle a los pobres y dárselo a un vivo”.

Finalmente, y a dos días de que se realice el primer paro general durante el gobierno de Milei organizado por la CGT, el vocero recordó la existencia de la línea 134 para denuncias anónimas de extorsión, y anunció que desde su creación recibieron 53.300 llamados con denuncias de esta índole. Asimismo, aprovechó para lanzar una crítica hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, frente a la posibilidad de que se sume al paro: “Sería mejor que se dedique a trabajar para los bonaerenses”.

LA NACION