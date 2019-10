Gómez Centurión, sobre Estela de Carlotto: "Es la mamá de una terrorista"

Juan José Gómez Centurión definió a Estela de Carlotto como "la mamá de una terrorista" Fuente: Archivo

16 de octubre de 2019 • 16:00

Como lo hizo durante el debate presidencial del domingo pasado, Juan José Gómez Centurión, candidato presidencial del Frente NOS, volvió a cargar en una entrevista radial contra "el curro de los derechos humanos", como define al programa de subsidios que reciben las víctimas de la última dictadura.

En diálogo con Radio Cooperativa, el exdirector de la Aduana fue consultado sobre las declaraciones que realizó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien dijo que Gómez Centurión "es un salvaje", que "ha dicho barbaridades", "reivindicó el terrorismo de Estado" y "llamó a nuestros hijos criminales" .

"Es la mamá de una terrorista", retrucó, antes de pasar a explicar que "el curro de los derechos humanos consta de que es un secreto a quién se le pagó". "Lo que estamos pidiendo hace años es que el Estado se expida y diga a quién se le pagó. Hoy no sabemos a quiénes se le pagaron indemnizaciones por US$2000 millones y por qué causa", explicó.

En este marco, consideró que los desaparecidos eran terroristas. "Eran parte de una estrategia cubana del ERP y Montoneros -sostuvo-. ¿Qué eran sino? Trataron de tomar el poder a través del terror y la guerrilla, en cualquier lugar del mundo se le llaman terroristas, ahora si alguien reivindica terroristas es su potestad".

Sin embargo, afirmó no estar de acuerdo con la decisión del Gobierno de facto de desaparecer a estas personas y dijo, en cambio, que sus casos debieron ser juzgados en los tribunales. "Una cosa no tiene que ver con la otra -señaló-. Una cosa no inhibe la otra, qué eran con el final que tuvieron".