"Voy a abrir un polémico hilo para decir lo siguiente...", anticipó Graciana Peñafort para sentar posición sobre la denuncia contra Luis Brandoni por el supuesto grito de "asesina" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la convocatoria por el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La abogada kirchnerista sorprendió al indicar que es una "estupidez mayúscula y propia del macrismo" presentar la denuncia penal contra el actor.

Para Peñafort, el grito de "asesina" de Brandoni" fue una falta de respeto, no solo a CFK, sino a quienes votamos la formula Fernández - Fernández". Sin embargo, el propio dirigente radical desmintió esa interpretación."No entiendo cómo puede haber cundido tanto esto. Por supuesto que no dije «Cristina asesina»", dijo Brandoni.

Luego del acto y la aparición del video con el que acusaron a Brandoni por la frase, el exjuez federal Carlos Rozanski opinó que el actor debía ser procesado por incitación a la violencia y más tarde, se radicaba una denuncia anónima en el Juzgado Federal n° 8 de Marcelo Martínez de Giorgi.

"Pero qué estupidez mayúscula y propia del macrismo que es hacerle una denuncia penal. Primero porque la única titular de esa acción es la propia CFK y no es ella quien formula la denuncia", dijo Peñafort y se preguntó: "¿Que sigue muchaches? ¿Denunciar a quienes puteen en tuiter? ¿por qué hacer macrismo?".

La nueva directora general de Asuntos Legales de la presidencia del Senado también rechazó la propuesta de convocar un "tribunal ético de juzgamiento de Lawfare", que convocado por el abogado Eduardo Barcesat investigará de manera independiente de la Justicia, los procesos que involucran a Cristina Kirchner, al exministro Julio de Vido y al expresidente brasileño Lula da Silva, entre otros.

"Este mentado Tribunal ético que quieren hacer me parece una barbaridad que solo desvía la atención en un debate eterno e irresoluble. Porque el debate real es otro. Los funcionarios judiciales tienen un régimen disciplinario, el debate es que se les aplique realmente", concluyó Peñafort.