El exministro de Transporte Guillermo Dietrich dijo que la causa en la que fue procesado por supuesta administración fraudulenta en concesiones viales durante el gobierno de Mauricio Macri es "totalmente política", apuntó contra el kirchnerismo y aseguró que el proceso licitatorio fue "transparente".

"Esta causa es totalmente política. Lamentablemente, lo que busca un sector del kirchnerismo es instalar que somos todos iguales, como en las fortunas que son imposibles de explicar para muchos exfuncionarios. Para ocultar eso, quieren convencer a la sociedad de que todos los políticos somos corruptos y robamos. Hicimos esto cumpliendo las leyes", sostuvo el exministro esta tarde, poco después de que se conociera su procesamiento, en diálogo con A24.

Como informó LA NACION, dos días antes de dejar la Justicia, en medio de denuncias en su contra promovidas por Cambiemos, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al exministro de Transporte e indagó al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne en una causa en la que investiga la prórroga de las concesiones de peaje del Acceso Norte y el Acceso Oeste a empresas que estaban vinculadas con una sociedad vinculada a la familia de Mauricio Macri.

"Nuestras licitaciones fueron transparentes, combatiendo negociados y kioskos", sostuvo Dietrich. "Terminamos de cerrar un problema gigante que nos había dejado el kirchnerismo, un contrato que había quedado incumplido con las dos concesiones viales que existían hace muchos años", expresó Dietrich en referencia a los contratos estatales con Autopistas del Sol y Oeste.

"La negociación fue un acto público, todos tenían la información al respecto. El proceso de renegociación (de las concesiones) había empezado hace tiempo. El gobierno anteriormente se había comprometido a terminarlo, para renegociar el contrato. Nosotros continuamos ese proceso, que estaba en enero de 2015 [cuando aún gobernaba Cristina Kirchner], y en febrero de 2016 [después de la asunción de Macri]. Nadie tenia más información, ni ninguna información privilegiada. Estas son empresas que cotizan en bolsa, y las acciones de compraventa las puede hacer cualquier persona", declaró el exministro.

Y cuestionó al juez Canicoba Corral: "La parcialidad con la que actuó el juez fue evidente, por mucho tiempo no podíamos tener acceso al expediente. Fuimos a indagatoria sin tener las pruebas. No hay nada que pueda aparecer acá que sea raro, no hay mail, no hay llamada telefónica. El juez actuó con arbitrariedad, dos días antes de irse, de una forma escandalosa, no tengo duda de que no obró con justicia, en lo mas mínimo".

El caso

La causa fue iniciada a partir de una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto, quienes señalaron que las concesionarias firmaron contratos con el Estado a cambio de retirar las demandas que mantenían abiertas ante el Ciadi. Indicaron que esos contratos, para extender las concesiones de la empresa Ausol, representaban una proyección de 500 millones de dólares para las empresas.

Canicoba Corral presentó su renuncia, que se hará efectiva el miércoles próximo, cuando cumpla 75 años. Es el límite que le impone la ley para ser juez, excepto que el Gobierno envié su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo, lo que no ocurrió. El Consejo de la Magistratura tiene en sus manos un expediente, por momentos impulsado por Cambiemos, donde investiga la conducta del juez, que tras su renuncia quedará archivado.

Antes de renunciar, el juez indagó a cuatro ministros de Macri y al procurador del Tesoro Saravia Frías. Procesó a todos, menos a Dujovne que recién hoy fue citado ante el juez. Canicoba Corral procesó a Dietrich por administración fraudulenta y lo embargó por 500 millones de pesos. Consideró que "la función que realizó cada uno de los imputados resultó indispensable para la obtención del resultado querido conforme el plan original". "Ninguno de los intervinientes realiza la totalidad de la acción, sino que ella se produce como consecuencia de la sumatoria de todos los actos parciales de aquellos" argumentó.

Y en un párrafo donde nombra al expresidente señala que el acuerdo de renegociación del contrato de los peajes "a todas luces tuvo como única motivación los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana SA. en la que el Mauricio Macri y su familia tenía acciones), incumpliendo de este modo los funcionarios intervinientes el deber de resguardar y proteger los intereses del Estado Nacional y de los usuarios, función que les competía conforme el cargo público que desempeñaban".

Dietrich rechazó estos argumentos y recurrirá el jueves la decisión de Canicoba Corral. Aseguró que este asunto ya lo investigó el juez Daniel Rafecas por denuncia de Margarita Stolbizer y concluyó que no había delito, y dijo que es una denuncia más de las que presentan Leopoldo Moreau y Rodolfo Tahilade, "denunciantes profesionales, porque denunciar es gratis".