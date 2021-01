Según el ex secretario de Comercio Interior "La realidad se terminará imponiendo o habrá un gesto de la realidad como le pasó a Macri en las elecciones"

14 de enero de 2021 • 15:14

"El Presidente [Alberto Fernández] no tiene noción de adónde está conduciendo la Argentina", dijo el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno que ve "muy mal" la situación actual del país y se desligó del gobierno actual al que señaló como socialdemócrata y no peronista.

El exfuncionario aseguró en declaraciones radiales que, durante la gestión de Néstor Kirchner, "Alberto Fernández no tomaba decisiones" y detalló que "nunca hubo reunión de gabinete. Kirchner no precisaba un jefe de gabinete, tenia uno porque la Constitución decía, porque él mismo hablaba hasta con los directores nacionales, no sólo con los ministros".

"No le veo voluntad de modificar nada. Él está convencido de que está haciendo las cosas bien y entonces hay que esperar el desenlace que nadie sabe cómo es", sostuvo Moreno, y añadió: "El déficit fiscal de la Argentina es superior al de Alfonsín, que tuvo que irse del gobierno por incapacidad".

"La realidad se terminará imponiendo o habrá un gesto de la realidad como le pasó a Macri en las elecciones", anticipó el exfuncionario.

"¿Te acordás cuando Alberto Fernández decía que el Indec mentía o que la pobreza que había dejado Cristina era de un 30%? Decía tremendas estupideces. ¿Qué es lo que cambió para que ahora no diga estupideces? ¿Viste a alguien que pase de decir estupideces a ser inteligente?", embistió Moreno. Para el exfuncionario "lo que quieren empezar a transitar es que el gobierno de [Néstor] Kirchner fue una porquería".

Para exfuncionario, "no está claro" cómo el Indec hizo la medición de nivel de actividad ni cómo computó las fabricas cerradas.

Desde hace días el exfuncionario del kirchnerismo resalta sus diferencias con el Gobierno. "En la economía, Alberto recibió un desastre de Macri, un muchacho que es vago e ignorante. Lo conocemos todos. Comparado contra eso, estamos mucho peor. Comparado con el vago e ignorante de Macri, estamos peor. ¡Mirá lo que estoy comparando y contra quién estamos peor!", ironizó.

