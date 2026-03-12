Los mensajes que publicó Milei para apoyar a Adorni en medio del escándalo por los vuelos del jefe de Gabinete

A pesar de que todavía no se pronunció públicamente al respecto, el presidente Javier Milei manifestó su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de reposteos en su cuenta de X en medio del escándalo que involucra al ministro coordinador por subir a su esposa Bettina Angeletti al avión presidencial para viajar a Nueva York y por tomar un vuelo privado a Punta del Este con su familia durante el fin de semana de Carnaval.

Fue el propio Adorni quien se justificó en los últimos días al expresar que “se deslomó” en Estados Unidos, que por eso quería que Angeletti lo acompañara y que el vuelo privado lo pagó con su dinero. El Presidente, por su parte, tras su discurso en la “Argentina Week” ante inversores y empresarios, manifestó en varios momentos del miércoles y jueves su apoyo al funcionario, aunque no con sus propias palabras. La cúpula del Gobierno también mantiene silencio.

Este jueves, el libertario, de vuelta en Buenos Aires luego de su paso por Nueva York y Santiago de Chile, escribió: “TMAP [Todo Marcha de Acuerdo al Plan]. VLLC [Viva la Libertad, Carajo]”. El posteo que citó dice: “Mientras todos los medios hablan de Adorni, acá un resumen de lo que realmente importa y no te cuentan”.

En la imagen, se enumeran inversiones de empresas en el país.

Los reposteos de Milei para apoyar a Adorni

Otro de los mensajes que Milei reposteó es el del dueño de La Derecha Diario, Javier Negre. “Todo mi apoyo a Adorni, quien decidió sacrificar gran parte de su vida personal por la Argentina de Milei y ahora tratan de criminalizarlo por conciliar su vida familiar con la política”, justificó el español, con estrechos vínculos con Casa Rosada.

Los reposteos de Milei para apoyar a Adorni

En paralelo, otro de los mensajes replicados por el libertario indica: “Mientras generan fotos falsas de Adorni en Prada con IA, el Gobierno cierra Argentina Week con empresarios listos para invertir. Derecha = foco en resultados. Izquierda = memes y mentiras. ¿Quién gana? Nosotros, obvio. No nos corren ni con Photoshop".

Los reposteos de Milei para apoyar a Adorni

Pese a destacar “mentiras”, el viaje y los detalles se expusieron cuando se difundieron imágenes de Adorni junto a su esposa saliendo del jet privado y de la visita del matrimonio a la tumba del rebe de Lubavitch (Menajem Mendel Schneerson), en Nueva York.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

“Las operaciones se multiplicaron después de que el presidente Milei expusiera a ciertos empresarios desestabilizadores. Se nota mucho, muchachos. Para no hablar del éxito rotundo del Argentina Week y tratar de opacarlo mediáticamente, los medios quieren imponer otro tema desviando lo realmente importante. No quieren que veas buenas noticias del Gobierno, quieren implantar el pesimismo para desestabilizar”, marca el mensaje del usuario @casigol66, que el libertario reposteó.

Durante su gira por Nueva York, Milei apuntó a empresarios “desestabilizadores” como Paolo Rocca, de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Fate.

Los reposteos de Milei para apoyar a Adorni

Los reposteos de Milei para apoyar a Adorni

En la misma línea, el Presidente replicó otro mensaje que habla de operaciones de los medios mientras que “el Javo está en el corazón de la gente”.

Los reposteos de Milei para apoyar a Adorni

De esta manera, el mandatario manifestó su apoyo al ministro coordinador, el funcionario con más importancia en el círculo de los hermanos Milei. Anoche, el libertario habló de “perspectiva moral” en sus redes sociales, pero sin mencionar a Adorni. “Por eso resulta tan importante que se discutan las políticas de Estado desde una perspectiva moral... ¿Acaso que te beneficies con la repartija de lo robado hace que robar esté bien? No. Robar está mal", escribió.

Por eso resulta tan importante que se discutan las políticas de Estado desde una perspectiva moral...

¿Acaso que te beneficies con la repartija de lo robado eso hace que robar esté bien? NO. ROBAR ESTÁ MAL.

VLLC! https://t.co/qUhNCsdv9e — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026

El video que citó es de un hombre que estaba impartiendo una charla en una institución, pero la identidad no fue identificada. “Todos fuimos beneficiados por alguna política de Néstor y Cristina [Kirchner]. Este es el momento de apoyarla. ¿Ella robó? Sí, claro que robó. Les robó a los grandes para poder repartirlo a vos, para que tengas el salario más alto de Latinoamérica", expresó el hombre, cuyo público lo aplaudió.

Escándalo

El domingo, durante las primeras actividades del Gobierno en la ciudad estadounidense, se difundió una fotografía en la que se ve a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino en el barrio de Queens. Consultado al respecto el martes por la tarde durante una entrevista en el canal A24, Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires.

Además, el periodista Carlos Pagni reveló el lunes en LN+ que el ministro coordinador viajó, también con su mujer, a Punta del Este en avión privado para el fin de semana largo por Carnaval. Hasta el momento, ningún funcionario de alto rango se pronunció sobre este tema.