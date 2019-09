Gustavo Garzón: "Peor que este Gobierno no va a haber"

Gustavo Garzón volvió a criticar el Gobierno de Macri

Gustavo Garzón, uno de los artistas más identificados con las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, volvió a criticar duramente al Gobierno de Mauricio Macri en una entrevista televisiva.

Invitado al programa Right Now (C5N), el actor sostuvo que desde las PASO ha cambiado la conciencia de la sociedad. "Hay una gran alegría que tengo desde que ganamos las PASO. A los que nos interesa la política y la historia sabíamos lo que iba a hacer Macri, lo que venía era obvio, pero lo que me puso contento es que la gente haya despertado", afirmó.

Además, fue categórico cuando lo consultaron sobre qué espera para el próximo gobierno. "Peor que esto no va a haber nada -dijo-. Será para mejor y de a poco, no sea cosa que ahora vayamos todo a decir 'dame, dame, dame', como solemos hacer cada vez que viene un gobierno más popular".

En ese contexto, señaló que, aunque "hay una deuda tremenda que hay que pagar", es optimista respecto al futuro. "No tengo duda de que vamos a mejorar en un 500% en muy poco tiempo, no va a ser fácil, pero creo en esta unidad que conseguimos", resaltó.

También opinó sobre las medidas que debería tomar un hipotético gobierno de Alberto Fernández para mejorar la situación de los argentinos: "Creo que tendrían que bajar los servicios, eso es lo que asfixia a la gente, y mejorar la presencia internacional. Volver al Mercosur, a la Unasur, Latinoamérica unida. Que nuestro bloque sea fuerte, no quiero revanchismo ni venganza".