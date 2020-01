Gustavo Perednik, amigo de Nisman: "El documental fue una gran decepción"

El filósofo y escritor cercano al fiscal participó de Terapia de Noticias, por LN+ 03:14

Gustavo Perednik, filósofo y escritor, fue amigo del fiscal Alberto Nisman; además escribió Morir por la Argentina, un libro que relata las circunstancias en las que murió el fiscal, y actualmente, vive en Israel. Para Perednik, el reciente documental que produjo Netflix "fue una gran decepción". Así opinó en comunicación telefónica con Terapia de Noticias, en exclusiva por LN+.

A pocos días de que se cumplan cinco años de la muerte del fiscal, Perednik afirmó que "lo mataron". "Está demostradísimo, no merece debate. La admiración por Alberto crece en el mundo entero, un joven idealista que entrega su vida para salvar a la Justicia en la Argentina y combatir al terrorismo en los foros internacionales", contó.

"Me hubiese gustado que Netflix plantee, en vez de si lo asesinaron o no, qué rol le cupo al aparato político en este asesinato", dijo. Para él, la gran pregunta es: "¿Quién mató a Alberto Nisman?".

En esta línea, criticó el foco del documental y opinó que debió girar en torno a este interrogante. Perednik enumeró las "pruebas irrefutables" que lo hacen considerar que su amigo fue asesinado.

"No había pólvora en sus manos, era una pistola que siempre deja pólvora. El cuerpo de Nisman había sido golpeado y de esos golpes hay registros. Su cuerpo fue movido antes de que llegue la primera persona a verlo, eso está demostrado. Tanto el médico como la enfermera que lo vieron por primera vez declararon bajo juramento que las fotos que presentó la policía al difundir el cuerpo de Nisman no coincidían con lo que ellos habían visto, los custodios lo abandonaron en todo ese tiempo, no funcionaban las luces ni los ascensores del edificio", enumeró.

Y agregó: "Estas pruebas son aquellas que intentan compensarse con una mera especulación de que Nisman se sintió acorralado y se pegó un tiro en la cúpula de su carrera".

Perednik fue consultado sobre la posible designación del juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que desestimó en el pasado la denuncia del fiscal Nisman. Respecto a esto, el filósofo opinó: "Que designen a Rafecas como Procurador General es como que designen a Al Capone como presidente del Banco Central. Rafecas es un personaje siniestro, imaginarlo como Procurador General es vomitivo".

Por último, dio detalles del motivo que llevó a Nisman a regresar de su viaje antes de tiempo. "Cuando Nisman se da cuenta de que el Poder Ejecutivo da un paso muy grande para desarmar toda su investigación, advierte que si no viene a Argentina a presentar la denuncia, después no la iba a poder hacer", dijo.

Según Perednik, cuando Cristina Kirchner se da cuenta de que la estaban investigando "decide ponerle límites a Nisman". "Se llegó a descubrir el aparato de una diplomacia paralela que ella había montado para blanquear a Irán de sus crímenes en la Argentina. Han grabado muchas conversaciones y han llegado al núcleo del asunto, porque grabaron incluso conversaciones que mantuvieron agentes iraníes con agentes argentinos", dijo.

Y sostuvo: "Cristina misma empieza a contribuir con eso por medio de decapitar al servicio de inteligencia argentino que había trabajado en cercanía a Nisman; Stiusso es el más conocido de los que habían sido removidos".

