La AMIA y la DAIA homenajearon al fiscal Nisman en el 11° aniversario de su muerte

Los homenajes por el undécimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman incluyeron este lunes dos actos en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Uno fue organizado por las autoridades de esta asociación; el otro, por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Los dos homenajes fueron en Pasteur 633, en distintos horarios y partes del edificio de la mutual judía.

A las 8.45, la DAIA llevó a cabo una “disertación” que tuvo como protagonista a la jueza del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Nisman y madre de sus dos hijas.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el homenaje por el undécimo aniversario de la muerte del fiscal Nisman Soledad Aznarez

La charla fue en el séptimo piso de la AMIA. Acompañó a la jueza Hernán Kleiman, secretario letrado de la Procuración General de la Nación y fiscal auxiliar de Eduardo Taiano, quien investiga el fallecimiento de Nisman. Moderó el encuentro Leandro Emsani, secretario de Jurídica de la DAIA.

Una vez terminado el homenaje, a las 10, la AMIA celebró un “momento de recordación” en la plaza seca de la planta baja del complejo. Participó Sara Garfunkel, la madre del fiscal.

La jueza Sandra Arroyo Salgado y Sara Garfunkel, madre del fiscal Nisman, en el homenaje de la AMIA Soledad Aznarez

Este acto fue al lado de una placa en memoria de Alberto Nisman y lo condujo el secretario general de la AMIA, Mario Sobol. Se encendió una vela en honor al fiscal y el jazán Alberto Dayan compartió una plegaria. Asistieron el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y autoridades comunitarias y judiciales.

“El espectáculo lamentable de los regímenes totalitarios del chavismo en Venezuela y el teocrático en Irán han venido a darle la razón al trabajo de Alberto Nisman”, inició Arroyo Salgado su discurso. “Los argentinos aprendimos a expresarnos democráticamente, apoyando a proyectos de Gobierno que saben interpretar de qué lado del mundo queremos estar”.

Osvaldo Armoza, Sandra Arroyo Salgado, Sara Garfunkel, Eyal Sela y Mauro Berenstein en el homenaje al fiscal Alberto Nisman Soledad Aznarez

La magistrada afirmó: “El atentado contra esta sede en 1994, la denuncia por la firma del memorándum con Irán y el asesinato de Nisman son tres sucesos que integran una trilogía y han tenido significativos avances porque la lucha contra el terrorismo se convirtió en una auténtica política de Estado”.

“Por el encubrimiento de aquel pacto ilegal, estamos a la espera de la fijación del juicio oral tal como lo resolvió la Corte Suprema en diciembre de 2024”, sumó la jueza. “La Justicia también se ha pronunciado por el magnicidio del fiscal, afirmando que el suceso se trató de un asesinato, íntimamente vinculado con su trabajo. Resta avanzar para llegar a determinar los responsables materiales e intelectuales”.

En el caso de la muerte de Nisman, la investigación está abierta. La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero resta que el expediente sea elevado a un tribunal oral, que se haga el juicio y que se dicte una sentencia.

Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, en el acto conmemorativo por la muerte de Alberto Nisman Soledad Aznarez

Por último, intervino Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA. “Por la memoria de las víctimas del atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel, por la memoria de Alberto Nisman y por el futuro de nuestra democracia, sigamos reclamando verdad y Justicia”.