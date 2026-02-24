La muerte de Nisman: declara la exfiscal Viviana Fein, acusada de no haber preservado la escena

La exfiscal Viviana Fein declara en indagatoria en Comodoro Py, acusada por el fiscal Eduardo Taiano de no haber preservado la escena del departamento de Puerto Madero donde el fiscal Alberto Nisman apareció con un tiro en la cabeza, el 18 de enero de 2015.

Fein, ya jubilada, fue llamada a indagatoria por el juez Julián Ercolini en diciembre del año pasado. Llegó a los tribunales minutos antes de las 10, acompañada de su abogado Lucio Simonetti. Puede negarse a declarar, hacerlo oralmente u optar por presentar un escrito.

En el caso de la muerte de Nisman, que ocurrió después de haber denunciado a Cristina Kirchner por un presunto pacto con Irán, la investigación está abierta. La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero resta que el expediente sea elevado a un tribunal oral, que se haga el juicio y que se dicte una sentencia.

En la causa paralela que investiga presuntos desmanejos en la escena, Fein, la primera fiscal a cargo del caso, es cuestionada por el tiempo que tardó en llegar al lugar de los hechos y por la gran cantidad de irregularidades que tuvieron lugar tras el hallazgo del cuerpo.

El día de la muerte de Nisman en la entrada de Le Parc de Puerto Madero Archivo

Taiano le criticó a su colega Fein no haber utilizado la vestimenta adecuada al entrar al departamento, que no se hayan levantado correctamente las huellas digitales, y el haber circunscripto la escena del crimen solamente al baño donde fue hallado Nisman, cuando debió haber sido todo el complejo de torres.

En el caso también son investigados el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, su entonces colaborador, Darío Ruiz, el exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y el extitular de la Prefectura Naval Luis Heiler, además del juez Manuel de Campos, que estaba de turno con la fiscalía de Fein.

