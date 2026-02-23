Video: detuvieron al conductor de una Amarok por hacer maniobras peligrosas en la playa de Villa Gesell

En medio de una serie de numerosos accidentes en los médanos de la Costa Atlántica, el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok fue detenido tras haber realizado maniobras peligrosas e intentar correr una picada contra motocicletas en Villa Gesell. El hecho quedó grabado por testigos que se encontraban en el lugar, en donde se celebraba el tradicional Enduro de Verano, la competencia de motos y cuatriciclos más importante de América Latina.

Los videos muestran cómo la camioneta pick-up —conducida por un joven de 24 años— acelera a fondo y hace zigzag en una competencia junto a varias motos y realiza maniobras de alto riesgo en medio de una multitud de personas y familias que pasaban su día en la playa.

El imprudente manejo de una Amarok en Gesell

Según indicó el medio El Sol, tras un rastreo e identificación de patentes y a través de las cámaras de seguridad municipales, las autoridades lograron identificar al infractor. De esta forma, el conductor fue interceptado y detenido por los efectivos policiales y el personal de tránsito en el marco del operativo “Sol a Sol 2025/2026”, quienes lo apresaron, le retiraron su licencia de conducir y trasladaron el vehículo al playón municipal.

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, se refirió al caso de forma contundente: “Enduro sí. Picadas no”. “Se los advertimos: en Gesell, si corrés picadas vas preso. Ayer actuamos en consecuencia. Detectamos una maniobra peligrosa. Lo buscamos. Le secuestramos el vehículo y dimos intervención a la Justicia”, escribió en su cuenta de la red social X.

Murió un joven por una caída con su moto en los médanos

El incidente con la Amarok no fue un hecho aislado. Ocurrió pocas horas después de que se conociera la noticia de que un joven de 27 años que circulaba en moto en un sector de médanos de la zona norte de la ciudad, en el perímetro del circuito donde se desarrolla la competencia, murió al protagonizar una caída cuando circulaba sin casco ni otros elementos de seguridad.

Los médicos que lo asistieron en el lugar comprobaron que presentaba lesiones muy graves y pudieron trasladarlo hasta el Hospital Municipal local, donde se constató el fallecimiento. El incidente se denunció a última hora de la tarde del sábado con un llamado al servicio de emergencia para pedir por una ambulancia y así facilitar atención y traslado de esta víctima.

El joven fallecido en Villa Gesell

Según se pudo constatar, Andrés Alberto Alemán, con domicilio en Ensenada, provincia de Buenos Aires, circulaba en su moto tipo enduro a velocidad cuando se habría encontrado con un abrupto “corte”, como se conoce a los desniveles profundos y repentinos que tienen las dunas. Eso lo llevó a caer y golpearse. Lo encontraron inconsciente, junto a su moto, una Honda XR 300 blanca, en cercanías de un balneario fuera de servicio que se llama Tarifa.

Los primeros en brindarle asistencia fueron bomberos apostados en el puesto de control de acceso a la playa más cercana. Luego llegó el servicio médico que le detectó signos vitales mínimos. En esas condiciones lo trasladaron al hospital, en donde falleció.