Habló la mujer del polémico video que involucra al intendente de Concordia, Enrique Cresto

Luego del escándalo generado por un video que supuestamente muestra al intendente de Concordia, Enrique Cresto, tocando de forma indebida a una mujer en medio de un carnaval en Entre Ríos, la joven involucrada habló sobre lo ocurrido y aseguró que es falso que haya abusado de ella.

“Voy a usar estas redes para aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira”, indicó en un mensaje que compartió con la esposa del funcionario peronista, Leticia Ponzinibbio, y que fue republicado por ella.

Tras ello, la joven, identificada como A. O., explicó: “Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos, lo saludé y me volví a mi lugar”. Y a continuación aclaró: “No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada”.

La mujer, que desde que se viralizó el video está involucrada en la polémica, insistió en que se acercó al intendente porque lo admira. De hecho, en su publicación indicó: “Me parece muy buena persona”.

También se despachó contra el escándalo generado por las imágenes que se volvieron virales, en las que Cresto aparece a su lado y en un momento baja la mano a la altura de su cola, lo que fue interpretado como un tocamiento indebido, y dijo: “Desde el fin de semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada”.

A.O. asimismo se refirió a los comentarios que surgieron en redes sociales tras el episodio y dijo que son todas mentiras y que lo ocurrido la afecta mucho a ella y también a la familia del funcionario. “Todo esto me pone mal, me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen”.

Por último, se alineó con las palabras de Cresto, que ayer salió a repudiar el uso mediático del video que él acusa es editado y lo vinculó a las elecciones de este año y a una voluntad de dañar su imagen, en medio de su segunda gestión al frente de Concordia tras abandonar por un tiempo el puesto para trabajar al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.

“Me doy cuenta de que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine”, dijo A.O y luego agregó: “No voy a decir nada más ni voy a salir en los canales de comunicaciones porque quiero que se haga justicia y se termine de una vez. Lamento mucho lo que pasó y les doy las gracias a las personas que me apoyaron siempre”.

El episodio y el video

Pasado el fin de semana comenzó a circular en redes sociales un video que muestra, de lejos, al intendente Cresto saludar a una joven en medio de una entrevista que le estaban realizando en el marco de los carnavales en Entre Ríos y luego sacarse una foto con ella, momento en que se pone a su lado y baja su mano derecha por su espalda hasta su cola, en un gesto que podría entenderse como un abuso por parte del funcionario.

Sin embargo, a las horas de comenzada la polémica, el intendente publicó un descargó en sus redes sociales y afirmó que se trata de una operación política para desacreditarlo en este año de elecciones.

“En los últimos días, se viralizó un video que -recortado y desde una determinada perspectiva- pretende mostrarme en una actitud indecorosa durante el último desfile del Carnaval de Concordia”, dijo primero Cresto y luego aseguró: “Hubo una persona que, con evidente intencionalidad, vio la oportunidad de editar y difundir un corte de esta secuencia señalando que hubo un roce indebido de mi parte”.

Además el intendente, de 46 años, casado y padre de cuatro hijos, detalló paso a paso cómo se dio el acercamiento con la mujer que le pidió la foto, A.O., y descaró por completo algún comportamiento inadecuado de su parte.

Por último, insistió en la veta política de lo sucedido al remarcar que a su entender las personas que se dedican a la política están expuestas a este tipo de “operaciones”, así como también a la “difusión permanente de rumores y falsas noticias”.

“Lamento que tengan que atravesar esta situación y me preocupa profundamente que, en su afán por montar un escándalo y explotar esta ‘fake news’, haya medios y personas que perjudiquen de esta manera a una familia concordiense, sin medir daños ni consecuencias”.

