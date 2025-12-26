Concordia: se metió en un arroyo a nadar en Navidad y murió ahogado

La tranquilidad de una jornada navideña se quebró el jueves al mediodía en Concordia, Entre Ríos, cuando Markos Santino Gómez Altamirano, un joven deportista de 17 años, murió ahogado en el arroyo Yuquerí, en el Camping Cascadita Dri. La tragedia generó conmoción en la comunidad local, no solo por la edad de la víctima, sino también por su estrecho vínculo con el deporte y el reciente reconocimiento que había recibido por su desempeño.

Según informó el portal local Uno Entre Ríos, el hecho ocurrió alrededor de las 13.50 en la zona de Estancia Grande. En ese momento, las personas que se encontraban en las inmediaciones del camping advirtieron que un adolescente había ingresado al agua y no lograba salir. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el joven permaneció bajo la superficie durante un lapso estimado de entre diez y quince minutos, hasta que fue rescatado.

El camping la Cascadita de Dri es parte del Arroyo Yuqueri Chico

Una vez fuera del agua, fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo. Allí, pese a las maniobras de reanimación y a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

Tras la llegada de personal policial al Camping, se dio intervención a la fiscal Natalia Conti, quien ordenó la realización de entrevistas a testigos, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la confección de las actuaciones de rigor, con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el trágico desenlace.

Según medios locales, estuvo entre 15 y 10 minutos intentando salir a la superficie

Markos se destacaba en la disciplina taekwondo y, además, integraba categorías juveniles de fútbol. El lunes pasado había sido reconocido con el Premio al Mérito durante la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua, realizada en el Centro de Convenciones, un hecho que potenció el impacto de la noticia entre quienes lo conocían.

Entrenaba en el Club Unión Concordia Entre Ríos, institución que expresó su pesar a través de un comunicado publicado en Facebook. “Lamentamos informar la trágica noticia del fallecimiento de Markos Gómez Altamirano, chico que se desempeñaba como jugador en una de nuestras Categorías Sub 17. Su deceso se produjo por ahogamiento en las aguas del arroyo Yuquerí, zona de Estancia Grande, este 25 de diciembre. Qué triste noticia. Nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan corta edad. Enviamos mucha fuerza por esta pérdida irreparable a sus padres, familiares y amigos. QEPD Markos”, señalaron desde la institución, en un mensaje firmado por la comisión directiva, el cuerpo técnico, jugadores y profesores.

Markos Gómez Altamirano falleció el 25 de diciembre

La publicación se llenó de reacciones de allegados, amigos y familias vinculadas al club. “Era como un hermano de mi hijo. Mi hijo está destruido. Fuerza a la familia”, escribió un conocido. Otro mensaje expresó: “Ezequiel Gómez y flia los acompaño en sentimientos. Sos una gran persona, Eze, mi maestro, mi guía. Dios lo tenga en su gloria a tu bendito hijo”. También se repitieron expresiones de dolor y condolencias: “Dios mío, muy triste. Muy amigo de mi hijo. Mis sentidos pésame a toda la familia. QEPD”.