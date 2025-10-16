El abogado del femicida de Córdoba dijo que “no descartan que haya vivido una situación de psicosis”

José Legarreta, abogado defensor de Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio de Córdoba que terminó con la vida de Luna Giardina y de Mariel Zamudio, habló con la prensa luego de que hayan dictado 120 días de prisión preventiva sobre su defendido, de quien dijo “se mostró colaborativo y no se opuso a la decisión de la Fiscalía”.

Consultado sobre el comportamiento del principal sospechoso de los homicidios, Legarreta sostuvo: “No descartamos que haya vivido una situación de psicosis”.

Jose Legarreta, abogado de Pablo Laurta

“No siento que Laurta sea un monstruo, ese es un concepto diverso. Para mí, es un ser humano cualquiera”, mantuvo Legarreta. “En el marco del proceso penal, mi cliente se abstuvo de declarar sobre la conducta de homicidio criminis causa y, en ese sentido, ejerció su derecho de abstención de declarar”, se explayó el letrado.

Audiencia en la que se dictó la prisión preventiva por 120 días para Pablo Laurta por el homicidio criminis causae del remisero Martín Palacio MPF

Consultado sobre las sensaciones de ser el representante legal de un femicida, Legarreta manifestó: “Mi trabajo es garantizarle un debido proceso penal”. En relación a las acusaciones que recaen sobre Laurta, el abogado dijo: “Por el momento solo se le imputaron los asesinatos de las dos mujeres, no el asesinato de Palacio. Eso dependerá de la justicia de Córdoba”.

En palabras del letrado, “la situación procesal de Laurta es muy compleja”. “Sobre las denuncias previas a los crímenes, en relación a las sospechas de acoso contra su hijo no me dijo nada”, aclaró Legarreta.

Ante el hipotético traslado de Laurta a una prisión de Córdoba, su abogado subrayó: “Él me manifestó que no se opondría a esa decisión. Dependerá del proceso penal”

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio

“Es absolutamente imputable”

José Manuel Fiz Chapero, el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Córdoba que tuvo como víctimas a Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, manifestó en diálogo con LN+ que Laurta “es absolutamente imputable“.

Jose Manuel Fiz Chapero, abogado que rechazo defender a Pablo Laurta

“Laurta me dijo que había radicado una denuncia penal contra su exsuegra y su expareja, porque supuestamente peligraba la integridad sexual de su hijo Pedro. Y desde allí me relató una historia de supuestos abusos”, confesó Fiz Chapero. “Pero los psicópatas tienen eso: cuando te mienten una vez, te mienten tres”, agregó.

“Cuando me terminó de contar la historia le pregunté qué tenía que ver todo eso con la imposibilidad de ver a su hijo. Entonces le pedí el número del expediente de esa supuesta denuncia, pero nunca me la dio. Era todo falso”, subrayó el abogado.