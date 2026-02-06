Carnaval de Concordia 2026: cómo comprar las entradas para el corsódromo “Atanasio Bonfiglio”

El Carnaval de Concordia 2026 comenzó el pasado sábado 24 de enero en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio. Se trata de una de las festividades más esperadas en la ciudad entrerriana, donde sus cuatro comparsas ―Bella Samba, Emperatriz, Imperio y Ráfaga― desfilan al ritmo de la música con trajes llenos de brillos y plumas. Este año se extiende por seis noches hasta el sábado 21 de febrero. Para los interesados en ir, puede surgir la duda sobre cómo comprar las entradas y cuánto cuestan.

Carnaval de Concordia

Cómo comprar las entradas para el Carnaval de Concordia 2026

Los tickets para participar de las festividades del Carnaval de Concordia en el corsódromo “Atanasio Bonfiglio” se puede conseguir de forma anticipada por la su página web oficial. Por esta vía, se pueden adquirir con tarjetas de crédito o billeteras virtuales.

A su vez, es posible adquirir entradas en la misma noche de las festividades a la que se quiere asistir porque en el corsódromo hay tres boleterías habilitadas. De esa forma, se puede acceder en el momento a las tribunas, las sillas e inclusive acceder a la compra de una mesa, siempre y cuando haya disponibilidad de lugares.

El Carnaval de Concordia se hace en el corsódromo Atanasio Bonfiglio Municipalidad de Concordia

Antes de la compra presencial, se recomienda entrar al sitio oficial del Carnaval para asegurarse un lugar al generar un cupón, el cual después se presenta en la Rentas Municipal (de lunes a viernes, de 08 a 12) y se abona. A continuación, así se pueden comprar las entradas online:

1 Ingresar al sitio web oficial

Accede a la página web del Carnaval de Concordia desde el navegador. Allí se podrá ver un calendario con las noches disponibles, sectores como tribunas generales, plateas con sillas o zonas VIP, y opciones para elegir cuántas entradas se necesitan para una función específica.

2 Generar y pagar el cupón

Una vez seleccionada la combinación (noche, sector y cantidad), el sistema crea un cupón digital con monto a pagar; luego, imprímelo o guárdalo y dirígete físicamente a abonar en la Dirección de Rentas que acepta pagos más flexibles como tarjetas o transferencias para mayor comodidad.

3 Recibir el ticket con QR

Tras confirmar el pago en los puntos autorizados (generalmente en minutos u horas), se obtendrán las entradas con código QR único, que se escanea directamente en la entrada del Corsódromo para un acceso fluido y sin filas largas.

Los precios de las entradas del Carnaval de Concordia

Los precios del Carnaval de Concordia 2026 Municipalidad de Concordia

Estos son los precios de las entradas generales de las tribunas para la tercera noche del Carnaval de Concordia, que es este sábado 7 de febrero:

<b>Tipo de Entrada</b> <b>Precio</b> Anticipadas $8.500 En Puerta $10.500 Menores de 12 años $3.000 Jubilados $7.000

En tanto, estos son los valores del sector de sillas:

<b>Sector</b> <b>Fila 1</b> <b>Fila 2</b> <b>Fila 3</b> <b>Fila 4</b> Sectores A y D $16.000 $14.000 $12.000 $10.000 Sectores B y C $18.000 $15.000 $13.000 $12.000

Por su parte, las mesas son las ubicaciones más caras del corsódromo: Estos son los precios para este sábado:

<b>Ubicación</b> <b>Fila 1</b> <b>Fila 2</b> <b>Fila 3</b> <b>Fila 4</b> Sector Lateral $125.000 $110.000 $100.000 $85.000 Sector Medio $200.000 $180.000 $165.000 $135.000 Sector Centro $250.000 $230.000 $200.000 $180.000 Boxes Centro $350.000 — — —