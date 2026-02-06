Carnaval de Concordia 2026: cómo comprar las entradas para el corsódromo “Atanasio Bonfiglio”
Ya es posible adquirir los tickets para disfrutar de los desfiles de las cuatro comparsas de la ciudad entrerriana; ¿cuáles son los precios?
El Carnaval de Concordia 2026 comenzó el pasado sábado 24 de enero en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio. Se trata de una de las festividades más esperadas en la ciudad entrerriana, donde sus cuatro comparsas ―Bella Samba, Emperatriz, Imperio y Ráfaga― desfilan al ritmo de la música con trajes llenos de brillos y plumas. Este año se extiende por seis noches hasta el sábado 21 de febrero. Para los interesados en ir, puede surgir la duda sobre cómo comprar las entradas y cuánto cuestan.
Cómo comprar las entradas para el Carnaval de Concordia 2026
Los tickets para participar de las festividades del Carnaval de Concordia en el corsódromo “Atanasio Bonfiglio” se puede conseguir de forma anticipada por la su página web oficial. Por esta vía, se pueden adquirir con tarjetas de crédito o billeteras virtuales.
A su vez, es posible adquirir entradas en la misma noche de las festividades a la que se quiere asistir porque en el corsódromo hay tres boleterías habilitadas. De esa forma, se puede acceder en el momento a las tribunas, las sillas e inclusive acceder a la compra de una mesa, siempre y cuando haya disponibilidad de lugares.
Antes de la compra presencial, se recomienda entrar al sitio oficial del Carnaval para asegurarse un lugar al generar un cupón, el cual después se presenta en la Rentas Municipal (de lunes a viernes, de 08 a 12) y se abona. A continuación, así se pueden comprar las entradas online:
Ingresar al sitio web oficial
Accede a la página web del Carnaval de Concordia desde el navegador. Allí se podrá ver un calendario con las noches disponibles, sectores como tribunas generales, plateas con sillas o zonas VIP, y opciones para elegir cuántas entradas se necesitan para una función específica.
Generar y pagar el cupón
Una vez seleccionada la combinación (noche, sector y cantidad), el sistema crea un cupón digital con monto a pagar; luego, imprímelo o guárdalo y dirígete físicamente a abonar en la Dirección de Rentas que acepta pagos más flexibles como tarjetas o transferencias para mayor comodidad.
Recibir el ticket con QR
Tras confirmar el pago en los puntos autorizados (generalmente en minutos u horas), se obtendrán las entradas con código QR único, que se escanea directamente en la entrada del Corsódromo para un acceso fluido y sin filas largas.
Los precios de las entradas del Carnaval de Concordia
Estos son los precios de las entradas generales de las tribunas para la tercera noche del Carnaval de Concordia, que es este sábado 7 de febrero:
|<b>Tipo de Entrada</b>
|<b>Precio</b>
Anticipadas
$8.500
En Puerta
$10.500
Menores de 12 años
$3.000
Jubilados
$7.000
En tanto, estos son los valores del sector de sillas:
|<b>Sector</b>
|<b>Fila 1</b>
|<b>Fila 2</b>
|<b>Fila 3</b>
|<b>Fila 4</b>
Sectores A y D
$16.000
$14.000
$12.000
$10.000
Sectores B y C
$18.000
$15.000
$13.000
$12.000
Por su parte, las mesas son las ubicaciones más caras del corsódromo: Estos son los precios para este sábado:
|<b>Ubicación</b>
|<b>Fila 1</b>
|<b>Fila 2</b>
|<b>Fila 3</b>
|<b>Fila 4</b>
Sector Lateral
$125.000
$110.000
$100.000
$85.000
Sector Medio
$200.000
$180.000
$165.000
$135.000
Sector Centro
$250.000
$230.000
$200.000
$180.000
Boxes Centro
$350.000
—
—
—
