“Halcones”, aliados y grandes ausentes: quiénes fueron a Dolores para respaldar a Mauricio Macri

“Nadie te va a dejar solo, Mauricio”, exclamó Patricia Bullrich desde el escenario que se montó en la Plaza Castelli, minutos antes de que el expresidente caminara hasta el juzgado federal de Martín Bava para ser indagado por el presunto espionaje de familiares de los tripulantes del ARA San Juan. El fundador de Pro recogió el guante y, en un mensaje interno, destacó la lealtad de su exministra de Seguridad: “Pato, gracias por estar. Siempre”, lanzó, ante decenas de dirigentes y militantes cambiemitas que se movilizaron a Dolores para manifestarle a su apoyo al expresidente. En esos momentos, Horacio Rodríguez Larreta tomaba un café con candidatos de Juntos por el Cambio en el conurbano y María Eugenia Vidal se reunía con jubilados en la Capital.

La audiencia de indagatoria de Macri se suspendió por motivos legales, pero el expresidente cosechó en su viaje a Dolores gestos de respaldo de una veintena de legisladores, intendentes, exfuncionarios y referentes del conglomerado opositor. Escoltado en el centro del escenario por la titular de Pro; el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, uno de los organizadores del acto; y el senador Humberto Schiavoni, Macri se mostró agradecido por el apoyo: “Siento que el corazón me va a explotar. Sé que están acá porque vienen a defender su futuro”, enfatizó. Y sugirió que hubo escasa presencia de militantes porque había “más controles policiales de lo habitual” en la ruta. “ Siempre con estas maldades” , afirmó.

Si bien la marcha a Dolores para “bancar a Mauricio” sumó adhesiones de peso, no hubo una postura unificada en Juntos por el Cambio respecto de la conveniencia de manifestarse en la puerta del juzgado. Por ese motivo, sectores cambiemitas se mantuvieron distantes de la jugada para darle un espaldarazo a Macri.

Muchos “halcones”, pocas “palomas”

La mayoría de los asistentes en el acto eran los alfiles más leales en el ecosistema opositor. Sin embargo, hubo emisarios de todas las tribus de la coalición opositora y de las distintas líneas internas de Pro. Entre los grandes ausentes se destacaron los caciques de la UCR, como Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Mario Negri, Ernesto Sanz, entre otros, y los principales referentes del ala “moderada”: Larreta, Vidal, Diego Santilli y el radical Martín Lousteau, quienes se excusaron de asistir porque tenían agendadas actividades de campaña. Elisa Carrió, líder de la CC, no estuvo ni se manifestó sobre el tema, pero envió al diputado nacional Javier Campos.

Entre los asistentes estuvieron Bullrich, el jefe de bloque de Diputados de Pro, Cristian Ritondo, y los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Martín Yeza (Pinamar). También fueron los exfuncionarios Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Luis María Etchevehere, Francisco Cabrera, Gustavo Santos, Fernando de Andreis, Darío Nieto, entre otros integrantes del círculo de confianza de Macri. A esa tropa se sumaron Paula Bertol, exembajadora de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Silvana Giudici, extitular del Enacom; Federico Pinedo, exsenador nacional; y Javier Pretto, presidente de Pro Córdoba.

Más de veinte diputados nacionales del bloque de Juntos por el Cambio madrugaron para viajar a Dolores. Fueron Silvana Lospennato, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Omar De Marchi, Luciano Laspina, Álvaro González y Pablo Torello, entre otros. También asistieron los senadores Laura Rodríguez Machado, Schiavoni, Esteban Bullrich y Alfredo De Angeli.

La UCR no convocó a movilizarse de forma orgánica, pero hubo emisarios del centenario partido, como Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, el exministro de Defensa Julio Martínez y Alejandra Lorden, vicepresidenta de la UCR nacional.

Apenas llegó a Dolores, Macri se trasladó hasta la municipalidad para reunirse con Etchevarren, uno de los promotores de la marcha. Después se juntó con los dirigentes que fueron a apoyarlo. “Esto es para Larreta que lo mira por TV”, bramó uno de los referentes de los “halcones” .

Mientras Macri se juntaba con dirigentes leales en Dolores, Larreta tomaba un café con Roberto Costa, candidato a concejal en Escobar. Vidal, en tanto, participaba de un encuentro con jubilados.

Por su parte, Lousteau encabezaba una visita a Catamarca: “Seguimos recorriendo el país para equilibrar el poder, quitándole el quorum a Cristina Kirchner en el Senado y consiguiendo ser la primera minoría en Diputados”, señaló el economista y referente de la UCR.

Facundo Manes, quien criticó a Macri por no haber ido a declarar en la causa por el presunto espionaje, encabezará esta tarde un acto organizado por el radicalismo bonaerense en el microestadio de Ferro. Allí estará la cúpula de la UCR: Cornejo, Morales, Negri, Gustavo Valdés, Naidenoff y Sanz, entre otros. Luis Juez, postulante a senador de Juntos por el Cambio en Córdoba, también había cuestionado al fundador de Pro por ausentarse a la indagatoria.

Tampoco estuvo en Dolores Miguel Ángel Pichetto, referente de Peronismo Republicano y uno de los dirigentes más cercanos a Macri. El exsenador expresó su respaldo al exmandatario en la causa, pero considera que no puede asistir ya que tiene un rol institucional: ocupa una silla en la Auditoría General de la Nación en representación de la oposición.

Macri consiguió ayer un gesto público de respaldo de Rodríguez Larreta, Santilli y Vidal, en un encuentro organizado por Jorge Macri en Vicente López. Larreta, su exvicejefe porteño y la exgobernadora no fueron a Dolores porque ya tenían previstas actividades de campaña. En la Ciudad argumentaban que el alcalde no podía suspender sus compromisos: “Tiene todo planificado”, justificaron. La excusa no alcanzó: la ausencia del alcalde generó suspicacias en el seno de Pro.

En la foto de respaldo a Macri también estuvieron Jorge Macri y Graciela Ocaña (Confianza Pública), quien secunda a Santilli en la nómina de Juntos. Poco después, difundieron mensajes en Twitter para solidarizarse con el exmandatario. “Le dimos todo nuestro apoyo. Claramente, esto es una movida política”, apuntó Larreta, en Pilar.

En paralelo, decenas de dirigentes Juntos por Cambios hicieron público su respaldo a Macri con el hashtag #MauricioYoTeBanco. “Él no pidió movilizar, pero se siente respaldado”, dicen cerca del exjefe del Estado.