Un sector de la oposición convoca a una marcha para respaldar a Mauricio Macri cuando se presente a declarar en Dolores

En un “gesto político” de respaldo a Mauricio Macri, exministros de Cambiemos, legisladores nacionales, intendentes y referentes nacionales de Juntos por el Cambio se movilizarán mañana hasta la localidad de Dolores para acompañar al expresidente, quien asistirá a declarar en la causa por el presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que investiga el juez federal de Dolores, Martín Bava.

Bajo la consigna “Basta de atropellos”, alfiles de Pro impulsaron una convocatoria para reunir en la puerta del juzgado de Dolores a decenas de dirigentes de la coalición opositora para apoyar a Macri, quien denuncia que es víctima de una “persecución” judicial apalancada por el kirchnerismo en plena campaña para las elecciones legislativas, del 14 de noviembre próximo.

Según pudo reconstruir LA NACION, el intendente de Dolores, Luis María Camilo Etchevarren, se puso al frente de la organización de la marcha para respaldar al fundador de Pro. Con la asistencia de Hernán Lombardi, quien orbita muy cerca de Macri desde que el expresidente regresó al llano, convocaron a exfuncionarios nacionales, diputados, senadores, jefes municipales y militantes que se trasladarán mañana temprano hasta Dolores para escoltar a Macri en la indagatoria. “Es un gesto político de respaldo a Mauricio”, remarcó uno de los legisladores que viajará mañana a esa localidad bonaerenses.

Ya confirmaron su presencia Patricia Bullrich, el jefe de bloque de Diputados de Pro, Cristian Ritondo, los intendentes Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Martín Yeza (Pinamar), entre otros. También irán a Dolores los exministros Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Luis María Echevehere, Gustavo Santos y Fernando De Andreis, entre otros integrantes del círculo de confianza de Macri.

“Basta de atropellos, contra Mauricio y todos los argentinos”, repitieron los organizadores.

Ritondo viajará en un micro junto a una decena de diputados de Pro. En la marcha estarán representadas todas las tribus del partido : estarán Silvana Lospennato, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Omar De Marchi, Luciano Laspina y Pablo Torello.

Si bien la UCR no convocó a movilizarse de forma orgánica, habrá emisarios del centenario partido, como Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado. Los organizadores también esperan a Alejandra Lorden, vice de la UCR nacional, y Erica Ravilla, intendenta de General Arenales. Sin embargo, fuentes radicales no confirmaron esas presencias. Mario Negri, presidente de la bancada cambiemita en la Cámara baja, manifestará su apoya a Macri, pero no asistirá. Ambos se verán el viernes en Córdoba, cuando el expresidente visite esa provincia como parte de su tour federal de campaña. El senador nacional Martín Lousteau, aliado de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad será otro de los ausentes. En representación de la Coalición Cívica, la fuerza de Elisa Carrió, irá el diputado nacional Javier Campos.

El primer candidato a diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, no interrumpirá mañana sus recorridas de campaña por el vasto territorio bonaerense para acompañar a Macri. “El expresidente agotó todas las instancias judiciales y el jueves se va a presentar, como lo ha hecho toda su vida. Nosotros vamos a acompañar de alguna manera, eso significa defendiendo los valores que representamos: la justicia, la independencia, la educación, la seguridad y respeto por el trabajo”, dijo Santilli ante la consulta de LA NACION.

“Estamos de acuerdo con rendir cuentas y la sociedad va a acompañar. Nosotros tenemos claro que hay política metida en el medio en este caso”, agregó tras una recorrida con Facundo Manes por Escobar. El médico radical evitó hacer declaraciones sobre el tema, luego del malestar interno que generó en Pro su crítica a Macri por no haber ido a declarar en la causa por el presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Tampoco irá a la marcha Miguel Ángel Pichetto, referente de Peronismo Republicano y uno de los dirigentes más cercanos a Macri. El exsenador expresó su respaldo a Macri en la causa, pero considera que no puede asistir ya que tiene un rol institucional: ocupa una silla en la Auditoría general de la Nación en representación de la oposición.

De hecho, Pichetto firmó la semana pasada junto con Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR), Maximiliano Ferraro (CC), el comunicado que difundió la coalición opositora para expresar su “máxima preocupación” por el accionar del juez Bava y solidarizarse con Macri. “La conducta del juez Bava es abuso de poder en plena campaña electoral”, remarcaron los jerarcas de Juntos por el Cambio.