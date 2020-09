El extitular de Medios Públicos utilizó sus redes sociales para polemizar con Cafiero, quien esta mañana responsabilizó a Macri y Vidal por el conflicto de la toma de tierras Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

La toma de tierras y viviendas en distintas partes del país despertó un debate que involucró a políticos de todos los partidos. Después de las declaraciones de Santiago Cafiero, quien apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, el extitular de Medios Públicos, Hernán Lombardi, recurrió a sus redes sociales para criticar al jefe de Gabinete.

En conversación con Radio Mitre, Cafiero sostuvo que hay voluntad política para resolver el conflicto de usurpación de viviendas y acusó a los gobiernos de Macri y de Vidal por no haber hecho obras para contener a quienes se encuentran sin hogar: "Hay un gobierno que en cuatro años no hizo nada respecto al problema habitacional", expresó.

"Macri y Vidal tienen una responsabilidad porque durante cuatro años no hicieron nada. Hay una situación que es estructural, es un tema que viene de muchos años. Ahora lo cierto es que tenés gobiernos que se ocupan de este tema y tenés gobiernos, como los de Macri y Vidal, que no pusieron un ladrillo", disparó el jefe de Gabinete.

En respuesta a estos dichos, Lombardi utilizó su cuenta de Twitter para lanzar una dura crítica. "La renovada fe de los conversos", comenzó en su publicación.

"Busca, como Massa, cada día posiciones más extremas para agradar a la Gran Hermana. Pero a ella nada le alcanza", concluyó, en clara alusión a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Cafiero y Lombardi no son los primeros que se enfrentan por la toma de tierras, una problemática que abrió un debate entre distintos representantes de la política. El presidente Alberto Fernández consideró que "la ocupación no es algo legalmente permitido", mientras que la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, dijo que las usurpaciones "son ilegales" y que "no es el modo de resolver el conflicto".

En esta polémica se involucró Juan Grabois, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y coordinador del Frente Patria Grande, quien utilizó su cuenta de Facebook para sentar su postura y esbozó una filosa crítica al Gobierno. "Puedo tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular", escribió. Y agregó: "El que dice que ocupar es delito miente".