Adorni vuelve al país y reunirá el martes a la mesa política tras el escándalo de los vuelos

Manuel Adorni volará la noche de este viernes de regreso a Buenos Aires desde Nueva York y el martes al mediodía encabezará la nueva reunión de mesa política. Será en la Casa Rosada luego de que esta semana quedó envuelto en medio de una fuerte polémica luego de que se conociera el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial y el alquiler de una aeronave privada para trasladarse a Punta del Este, durante los feriados de carnaval.

Adorni retorna al país en vuelo de línea, luego de que este viernes mantuvo reuniones en el consulado argentino tras el fin de la “Argentina Week”, el evento oficial para captar inversores.

La reunión de la mesa política estaba inicialmente planeada para este lunes, pero se cambió de día porque Adorni acompañará al presidente Javier Milei, el lunes a Córdoba, detallaron en el correr de la tarde de este viernes.

El encuentro del martes se dará también a menos de dos semanas de que la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, avanzara sobre la cúpula del Ministerio de Justicia, y desplazara al hasta entonces número 2 del organismo, Sebastián Amerio, alfil de Santiago Caputo. Fue luego de la salida de Mariano Cúneo Libarona, quien fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques, también de las filas de la funcionaria.

Karina Milei ganó así un nuevo espacio en el entramado libertario y tomó el control del área por sobre el asesor presidencial.

Con esa situación y el escándalo que salpicó al jefe de Gabinete como telón de fondo, en la mesa política buscarán comenzar a delinear lo que viene en materia de estrategia parlamentaria en el período de sesiones ordinarias que abrió el pasado 1° de marzo el presidente.

Tras el cambio de fecha, la reunión quedó agendada para las 11 del martes, según confirmaron fuentes de Casa Rosada a LA NACION.

Se espera que asistan sus habituales miembros, además de Adorni: la secretaria general de Presidencia; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli y de Economía Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.

El encuentro es el primero que se da de cara al año legislativo, luego de las aprobaciones que lograron en extraordinarias, y según pudo saber este diario, en la reunión se espera apuntar los esfuerzos para “lograr que todos vayan en la misma dirección”, con las negociaciones que se abrirán de acá en adelante, según reconocieron en el Gobierno nacional.

Ese objetivo estaba trazado desde antes de los cambios en justicia, así como de las polémicas que se suscitaron esta semana y que dejaron a Adorni, en el centro de la polémica.

La mesa política tomó impulso como “herramienta” después de la derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde se planteó la idea de “ordenar” allí lo que sucedía puertas adentro del universo libertario, para luego ir hacia adelante. Y luego de los cambios de noviembre pasado, tras el triunfo en las elecciones generales, con la llegada de Adorni a la jefatura de Gabinete, tomó más impulso.

Adorni es una persona de máxima confianza del presidente Javier Milei y su hermana Karina. Ambos le manifestaron públicamente su apoyo esta semana, en medio de la polémica en la que quedó envuelto.

Más allá del apoyo público, según pudo saber LA NACION, internamente eso también se mantiene intacto. Lo mismo que el apoyo que recibió de los ministros en las primeras horas de conocida la primera foto.

En ausencia de la cúpula libertaria, en la Casa Rosada la actividad se mantuvo con la presencia del asesor Santiago Caputo, que llegó a diario a sus oficinas del Salón Martín Fierro y de Santilli en el Ministerio del Interior, en el que almorzó con el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, titular de la Cámara Baja, y subsecretario de Gestión Institucional, que avanzaron en las definiciones para el envío de los primeros nombres de jueces nacionales que se enviarán al Senado en busca de acuerdo.

El escándalo que llevó a Adorni a quedar en el centro de la polémica se desató cuando el domingo, durante las primeras actividades del Gobierno en la ciudad estadounidense en la antesala de la Argentina Week, se difundió una fotografía en la que se ve a su esposa en la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino en el barrio de Queens.

Consultado al respecto el martes por la tarde durante una entrevista en el canal A24, Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires y se defendió de las críticas al afirmar que fue a “deslomarse” al viaje oficial y por eso quería estar acompañado de su esposa.

La respuesta se convirtió en un nuevo frente en las redes, principal arena de los libertarios, al tiempo que el escándalo por la inclusión de Angeletti en la comitiva fue llevado a la justicia por la oposición con una serie de denuncias y pedidos de explicaciones.

Luego se conoció el video de Adorni y familia viajando rumbo a Punta del Este en un avión privado junto con su amigo Marcelo Grandio, que tiene una productora de contenidos que mantiene contratos en la TV Pública.