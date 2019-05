Horacio González defendió al gobierno de Maduro y afirmó que en Argentina existe una "democracia corroída"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 20:21

Horacio González, intelectual y referente del grupo de pensadores afines al kirchnerismo Carta Abierta, visitó esta tarde el programa La Repregunta, por LN+, y dejó su opinión sobre la situación política de Venezuela."Considero que no es una dictadura", afirmó. Luego agregó que Nicolás Maduro, presidente de ese país, "efectivamente es víctima de un golpe de Estado".

En una conversación con la conductora del programa, Luciana Vázquez, el exdirector de la Biblioteca Nacional sentó su posición sobre la coyuntura venezolana. "Hay que acentuar la manera en que Estados Unidos esté interviniendo en la cuestión de ese país -se explayó-. Antes de cuestionar al gobierno de Maduro, hay que cuestionar el modelo de golpe de Estado acostumbrado de la política norteamericana, que tiene ribetes antidemocráticos".

A continuación, Gonzalez añadió: "La política interna de Maduro te puede gustar o no, pero efectivamente es víctima de un golpe de Estado.Y (Juan) Guaidó está involucrado en operaciones vinculadas a todos los dispositivos que tiene Estados Unidos conocidos en la historia mundial y que hacen a su poderío".

Cuando Vázquez consultó al intelectual sobre su opinión acerca de la situación crítica que atraviesa Venezuela -hambre, persecuciones políticas, éxodo de habitantes y torturas-, González señaló que con "un conjunto de situaciones efecto del bloqueo al que está sometida Venezuela (por parte de Estados Unidos)".

Con respecto específicamente a las torturas en el país bolivariano, denunciadas por Amnistía Internacional, el integrante de Carta Abierta señaló: "No me parece fácil de comprobar las torturas, me parece que merece una discusión, y en caso de comprobarse yo me pondría en contra, como he repudiado siempre cualquier tipo de tortura".

División de poderes en la Argentina

Al referirse a la situación de la Argentina, en particular a lo que vienen expresando varios referentes del kirchnerismo al señalar que el sistema de república con división de poderes está obsoleto y debe tener alguna modificación en lo inmediato, González expresó que "tiene que haber una nueva democracia, que no implica terminar con la división de poderes pero sí recrearlas y enriquecerlas con determinaciones que tienen que ver con formas existenciales nuevas, nuevos modos de vida, que la política tiene que tomar a su cargo. Todo tiene que ser repensado en un nuevo cuadro democrático y social".

Cuando se le preguntó acerca de los análisis que expresan que el próximo gobierno puede corresponderse a la categoría de "populismo sin caja", González se expresó en contra de cierto tipo de terminologías: "Me preocupa que se empleen esas expresiones como la caja. Son todas expresiones vinculadas a la matriz que les da significado, como el concepto de la grieta, que es un concepto televisivo para analizar la política, que supone el mal, la oscuridad, el abismo. Hay que superar esos conceptos en el análisis político".

Después de mucho tiempo, volvió a hablar el ensayista Horacio González 23:49

Video

"El concepto grieta no me gusta porque es más teológico que político. Lo reemplazaría por un conflicto político con sus significaciones históricas. Acepto los conflictos genuinos que se basan en intereses que hacen chocar la vida de los más desposeídos con las clases poseedoras y aspiro a la resolución pacífica de los conflictos", expresó.

Finalmente, Vázquez le consultó a su invitado sobre si le parecía que el gobierno del presidente Mauricio Macri era una dictadura, y González contestó: "No me gusta aplicar rótulos fáciles. Estando abierto el parlamento, habiendo manifestaciones públicas -aún con represión-, es una democracia corroída por una clase política muy menor, que no tiene la lengua adecuada ni para explicar sus propósitos".

"No puedo decir que sea una dictadura, pero no puedo decir que sea un gobierno que esté en disposición de ampliar las condiciones para pensar cuestiones fundamentales para el pueblo argentino: sustentabilidad económica, distribución de la renta y justicia social", concluyó el referente de Carta Abierta.