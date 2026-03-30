Horacio Marín criticó a Axel Kicillof por cuestionar que Milei utilice el mameluco de YPF: “Es la vestimenta del hacer”

El presidente de YPF, Horacio Marín, le respondió este domingo por la noche a Axel Kicillof, luego de que el gobernador bonaerense criticara a Javier Milei por la utilización del mameluco de la petrolera y asegurara que el Gobierno hoy se beneficia de la decisión suya y de Cristina Kirchner de expropiar la empresa en 2012. “Son juegos políticos que me parecen que no le hacen bien a la Argentina”, pronunció Marín.

El viernes, tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina, que evitará el pago de US$18.000 millones, Kicillof escribió en un posteo de X: “Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió”. Consultado en LN+ al respecto, Marín consideró: “Esa frase hay que verla de dos formas. Porque ‘disfrazar’ es una palabra ofensiva, no solo para el presidente, lo cual está mal, sino que, si él cree que defiende YPF, para YPF también”.

“La gente de YPF siente orgullo de que el Presidente se ponga el mameluco”, dijo y explicó: “Es la vestimenta del hacer, de los que estamos en los pozos. Es un gran acto del presidente, honorable y de una humildad extraordinaria. Y si vamos al tema de marketing, es la mejor campaña que podemos tener”.

Para Marín, las críticas de la oposición “son juegos políticos” que “no le hacen bien a la Argentina”. “Hay que reconocer cuando otro hace las cosas bien y después decir: yo las voy a hacer mejor. Hay que calentarse por hacer las cosas bien”, enfatizó respecto al trabajo que llevó a cabo la administración libertaria para motivar el fallo a favor.

El CEO de la empresa energética se refirió a la utilización del mameluco de YPF por parte de Javier Milei

En ese sentido, señaló: “El Estado nacional siempre tiene, en los juicios, por ser soberano, muchas más respuestas en defensa de las que tiene una compañía privada como YPF, que cotiza en la bolsa. Para YPF hubiera sido terrible perder el juicio”.

Por otra parte, contó que cuando comenzó su gestión al frente de la empresa, en la primera reunión que tuvo para abordar la problemática que significaba este juicio, un abogado le aseguró que “si YPF perdía este juicio no iba a haber más compañía”. “Nos sacamos una mochila grande”, indicó.

Marín mencionó a funcionarios del gobierno que hicieron "un trabajo extraordinario" para llegar al reciente fallo favorable

Más tarde, agradeció y felicitó a los funcionarios que posibilitaron el resultado favorable del fallo, entre quienes mencionó al propio jefe de Estado y a María Ibarzabal, titular de la Secretaría de Legal y Técnica; Sebastián Amerio, Procurador del Tesoro; Luis Caputo, ministro de Economía; al canciller Pablo Quirno y al embajador Alec Oxenford. “Hicieron un trabajo extraordinario. Los abogados nos decían que las probabilidades eran muy bajas”, dijo.

Por último, consideró que en los últimos 20 años en la Argentina, el sector energético “no crecía porque el Estado tenía que hacer todo, porque sino no había inversión”. En contraste con eso, afirmó que “el gran cambio que está haciendo el presidente Milei es la apertura a los mercados, que nos permite trabajar".