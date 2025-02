Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Javier Milei por una acusación de presuntos sobornos a periodistas

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó al presidente Javier Milei luego de que el mandatario, sin mencionarlo, lo acusara de presuntos sobornos a periodistas durante la campaña electoral de 2023. “Te lo digo como buen porteño: me hinchaste las pelotas. Ahora me volvés a difamar. Quiero que se investigue a fondo. A diferencia tuya, no tengo nada que esconder”, sentenció Rodríguez Larreta en un posteo en la red social X.

Horas antes, Milei había apuntado -también en un tuit- contra los “periodistas ensobrados” e instado a la Justicia a investigar conexiones con políticos. “La Justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el exprecandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta ”, dijo en clara alusión al exfuncionario porteño.

“¿Tanto te preocupa la criptoestafa, Javier Milei?”, es la interrogante con la que Rodríguez Larreta abre la publicación. “Te lo digo en buen porteño: me hinchas las pelotas. Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls pagados con plata de todos los argentinos. Hace años que soporto tus insultos y tus mentiras. Ahora me volvés a difamar. Quiero que se investigue a fondo. A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue en la estada de $LIBRA. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana [Karina Milei] por ‘difundir´ negocios truchos”, deseó.

“Si estás buscando desviar la atención, no lo vas a lograr. Tu nombre está en toda la prensa seria del mundo como sinónimo de escándalo y estafa. Una vergüenza para nuestro país. Yo perdí una elección, pero no mis convicciones. Sigo creyendo en el diálogo y el respeto, palabras cuyo significado no conoces”, sostuvo. Y cerró con un desafío: “Decímelo personalmente. Le voy a preguntar a tu jefa [Karina Milei] el precio de las audiencias y voy a verte donde quieras. Nos vemos en Tribunales”.

La acusación de Milei se nutrió de una editorial televisiva de Jonatan Viale, donde el periodista aseguró tener conocimiento de colegas que pactaron con un candidato para hacer campaña a su favor hace dos años atrás. Junto a la imputación tácita a Rodríguez Larreta, el jefe de Estado cuestionó también en su publicación en la plataforma: “Sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas. Casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos”.

Y dejó un mensaje para sus detractores: “Los que cuestionan mi entorno deberían preguntarse qué tipo de gente estuvieron apoyando todos estos años. Ni ellos ni los que extrañan esos sobres vienen por mí. Vienen por el futuro de todos los argentinos, yo solamente estoy en el medio y no me voy a correr”.

Las palabras de Jonatan Viale

El martes, Viale realizó un descargo televisivo por la filtración de un fragmento no editado de una entrevista que le concedió Javier Milei para hablar sobre $LIBRA. El corte muestra al asesor Santiago Caputo interrumpir la conversación ante una respuesta que consideró errónea por parte del jefe de Estado. Tras una breve charla con el jefe de Estado, Caputo le pidió a Viale que continúe con el diálogo. Aquel segmento fue eliminado de la versión en vivo pero no del video que se subió a YouTube.

A raíz del fuerte impacto mediático que originó aquel desliz, el periodista salió a dar explicaciones y admitió que le faltó “firmeza” para lidiar con el asesor presidencial. “Yo no soy un periodista militante. No me interesa cobrar del Pro, de Milei ni de nadie. No opero, no milito. No me interesa el periodismo partidario. No hago operaciones porque no me gusta. Nunca le robé a nadie ni le hice daño a nadie. No jodí a nadie. Trato de hacer el mejor periodismo posible”, resaltó.

El presidente Javier Milei junto al periodista Jonatan Viale

Y, más adelante, denunció: “ Yo ya me fui de un lugar, o me fueron, por no querer servir a la campaña de un candidato. Un candidato que sacó 11 puntos, una cosa así. Dije ‘no, ni por 80, ni por 100, ni por 300′ . Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo y dicen ‘qué barbaridad’... Vos agarraste. A vos te hablo. Vos agarraste. Yo no. Vos te quedaste. ¿No te acordás que vos agarraste? Me banco el vuelto, acepto las reglas de juego. Pero vos no te hagas el vivo”.

“No acepto las críticas de los colegas que se llenaron de guita con sobres de la política. Hablo de vos. ‘Qué vergüenza’, salís a decir. Te llenaste de guita la campaña pasada, hermano. Te llenaste de guita con eses sobre marroncito. Yo no la agarra, ¿okey? ¿Querés que te cuente cuándo fue, dónde fue, en qué lugar? ¿En qué estacionamiento? Lo que no acepto es que gente como ésta me dé cátedra de moral a mí. No lo acepto. No lo acepto”, concluyó.

