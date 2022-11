Horacio Rodríguez Larreta evitó confrontar con Patricia Bullrich y señaló al verdadero “enemigo” de JxC

escuchar

Horacio Rodríguez Larreta se refirió este miércoles a la pelea que trascendió entre su jefe de gabinete, Felipe Miguel, y la titular de Pro, Patricia Bullrich. El jefe de gobierno porteño procuró dejar atrás el conflicto, pero reconoció que el episodio daña a la coalición opositora. “ No es bueno para el proyecto de Juntos por el Cambio ”, dijo.

“Públicamente no me van a encontrar a mí para las discusiones internas”, admitió en declaraciones a TN. Y agregó: “No es bueno para el proyecto de Juntos por el Cambio”. El dirigente evitó además contestarle a Bullrich. “No tengo nada que decirle. Las cosas que hablo con ella, las hablo en privado, como corresponde. Y las hablo a la fondo”, señaló.

Además, señaló: “La pelea tiene que ser contra la inflación y la inseguridad”. Larreta aseguró que respalda a Felipe Miguel como “su jefe de gabinete”, pero evitó aludir a la discusión de esta semana al ser consultado en reiteradas oportunidades. “ La pelea a muerte tiene que ser contra la inflación . La gente no sabe cuánto va costar el asado el fin de semana”, añadió.

“No me engancho ni un minuto en las peleas internas, nunca me vas a escuchar meterme en peleas internas, o discutir públicamente entre nosotros. Yo estoy para pelear contra la inseguridad en la Ciudad”, señaló en otro pasaje de la entrevista. Y recalcó: “No creo en la violencia, no creo en la agresión. No creo en la grieta, ni externa ni interna ”.

Más allá de las tensiones, Rodríguez Larreta sostuvo que la coalición opositora está unidad. “La mesa de Juntos por el Cambio logró algo inédito en la política argentina. A pesar de todas estas discusiones, es la primera vez desde la vuelta de la democracia, que con el peronismo en el gobierno, se ha mantenido unida”. indicó.

Sobre esa premisa, el jefe e gobierno porteño habló de la victoria opositora en 2021. “A la hora de la verdad, fuimos juntos a la elección y ganamos gracias a esa unidad”, aseveró.

Además, también se refirió a otra declaración de Patricia Bullrich, quien lo acusó de buscar “entregar” la Ciudad al radicalismo, a partir de un acuerdo con Martín Lousteau. “La Ciudad no es mía. No soy quien para entregársela a nadie. No creo en esa visión de la política, que uno por ser el jefe de gobierno, es el dueño”, aseveró.

Larreta señaló que hay diferentes candidatos para sucederlo en 2023. Mencionó a sus ministros Fernán Quirós (Salud), Soledad Acuña (Educación) y Jorge Macri (Gobierno), incluyó al vicepresidente 1° de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, al legislador republicano Roberto García Moritán, y también al senador Martín Lousteau. “Son orgullo como posibles candidatos. Pero va a decidir la gente porque es la manera más democrática”, aseguró.

Las Paso

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó la intención de un sector del kirchnerismo de intentar eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2023. “Sería hacer trampa”, reaccionó el dirigente.

Y profundizó: “No se puede cambiar las reglas de juego a unos meses de la elección. Si alguien tiene dudas, podremos discutirlo en el futuro, pero no para la elección que viene”.

De todas maneras, el jefe de gobierno porteño dejó abierta la puerta a encontrar otra alternativa para discutir las candidaturas en la coalición opositora, en caso que eventualmente las primarias fueran eliminadas. “ En cualquier caso, vamos a encontrar algún mecanismo por medio del cual la gente decida. Creemos en la democracia ”, expresó.

