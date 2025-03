Horacio Rodríguez Larreta explicó los motivos por los que quiere integrar la legislatura porteña y aseguró: “La ciudad no está bien”

El exjefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta fue entrevistado por Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+) y contó los motivos que lo llevan a querer integrar la legislatura porteña. El exprecandidato a presidente evaluó que “la ciudad no está bien”, apuntó contra Jorge Macri por la gestión en materia de limpieza y seguridad y dijo que aun defiende los valores de Pro.

“Voy a competir por la Legislatura de la ciudad, donde se han votado leyes trascendentales”, dijo y enumeró: “Como la creación de la Policía local en 2016. Obras como las del Paseo del Bajo, la integración de barrios vulnerables, el cambio en el estatuto del docente”.

Larreta aseguró que busca seguir colaborando con la ciudad ya que percibe que “no está bien, no es lo que era”. “Se ha caído. Está deteriorada. Hay olor a pis en la ciudad. Está más sucia. Está más insegura. No hay una obra grande que se haya lanzado. Por eso quiero ser candidato, para recuperar la ciudad que teníamos y seguir adelante con la transformación”, explicó.

"No tengo relación con Mauricio Macri": Horacio Rodríguez Larreta en exclusiva con Carlos Pagni

Tras las las críticas a la actual gestión de la ciudad, Pagni le preguntó si se arrepentía de haber apoyado a Jorge Macri en las elecciones de 2024. “A la luz del resultado y la ciudad que tenemos hoy, obviamente no está bien. Es responsabilidad del gobierno de la ciudad”, dijo.

En ese sentido, consideró que se trata de una forma de empezar de nuevo tras la derrota en las PASO del año pasado ante Patricia Bullrich: “Es parte del proceso de aprendizaje tras perder la votación. Confirmo mi vocación pública. Siento que puedo volcar mi experiencia de muchos años en la ciudad. Quiero ayudar y colaborar”.

No obstante, ante los rumores sobre que indican que podría ser expulsado de Pro, al igual que la ministra de Seguridad, Larreta opinó: “Si la ciudad no tuviera el problema que tiene, todas estas cosas no las estaríamos discutiendo. Sostengo los valores de Pro como el primer día. Los primeros valores con los que lo fundamos fue el método para gobernar y la buena gobernabilidad”.

El actual presidente de Pro es Mauricio Macri, y Larreta sostiene que en la actualidad casi no tiene relación con quien fuere su aliado durante más de 16 años tras integrar la dupla que comandó la ciudad entre 2007 y 2015. La definió como “muy distante”. “Yo fui parte del gobierno de la ciudad, cuando ganábamos todas las elecciones. No importaba el acuerdo político, lo importante es que los problemas se resolvían. Laburo, laburo y laburo”.

Consultado sobre sus “hitos” como jefe de gobierno mencionó diferentes obras de infraestructura, sanidad y seguridad pero hizo hincapié en que los porteños habían recuperado “el orgullo de nuestra ciudad”. “Las obras se hicieron. Hoy hay menos policías en la calle y la gente tiene miedo. Incluso el tema de los motochorros volvió a resurgir”, diagnosticó.

Noticia en desarrollo.

LA NACION