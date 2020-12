"No estamos para un proyecto testimonial, estamos en un proyecto de poder, porque es desde allí donde se cambian las cosas", expresó el jefe de Gobierno porteño, en una reunión virtual convocada por Mario Negri Crédito: Hernán Zenteno

Con la llegada de fin de año, desde Juntos por el Cambio también buscan irradiar un concepto de unidad -al igual que ayer lo hizo el oficialismo- de cara a lo que serán las elecciones de 2021. "Estamos más unidos que nunca", aseguró el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Hay que tener apertura para buscar votos de aquellos que no nos votaron, esto no significa únicamente sumar dirigentes. Hay que buscar votos de los que acompañaron al Gobierno y ahora están descontentos", consideró el dirigente de la Ciudad, al que algunos ya ven con posibilidades de hacer carrera para ocupar la presidencia en 2023.

Las declaraciones de Rodríguez Larreta se dieron esta mañana, en una reunión virtual a la que fue convocado por el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, de la que participaron más de mil dirigentes del principal espacio opositor. "Podemos ganas la elección en todo el país", coincidieron ambos. "No estamos para un proyecto testimonial, estamos en un proyecto de poder, porque es desde allí donde se cambian las cosas", expresó el jefe de Gobierno porteño, quien generalmente tiende a reparar en la gestión y a eludir definiciones políticas tempranas.

"Defiendo la unidad de un espacio que aspira a ganar las elecciones, que aspira a ser mayoría y que, por ello, necesariamente tiene voces diferentes, no todos pensamos igual. Hay que entender que tenemos responsabilidades diferentes quienes gobernamos las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquellos que tienen un rol en el Parlamento y en las conducciones partidarias", detalló Rodríguez Larreta.

También, manifestó que "es un golazo la unidad de Juntos por el Cambio" e insistió: "Estamos más unidos que nunca, luego de un año muy difícil para todos los argentinos. Se ha trabajado muy bien en el Congreso Nacional. Lo mismo en las conducciones partidarias y en la gestión. La unidad no está en riesgo, pero hay que cuidarla todos los días en cada distrito, en cada municipio, en todas las provincias. Hay que regarla todos los días".

Bajo la consigna "Defensa del federalismo y desafíos de Juntos por el Cambio", Negri opinó que el papel de dicho espacio político "no pasa por una discusión entre duros y blandos" y manifestó: "La gente está muy enojada, hay mucha insatisfacción, por eso Juntos por el Cambio debe tener un horizonte que nos vincule con la sociedad. Tenemos que ratificar que no hay democracia si no hay un juego libre de contrapeso de poderes. Si tenemos claro esto podemos ganar, la República lo necesita para que haya más equilibrio institucional".

En defensa de la conjunción entre los distintos dirigentes y espacios que integran dicho sector opositor, de cara a los comicios venideros, dijo: "Aquí no sobra nadie. No es que uno se incorpora y otro sale. Es una conjugación de experiencias, de gestión, de vinculación con la sociedad, de pensamientos diversos. Estos mil dirigentes que están hoy acá son agentes ante la sociedad. Nuestra prioridad es la unidad en la diversidad. La elección de 2021 nos hace poner la energía en tratar de equilibrar el poder. La Argentina va a terminar cayendo en un gran pozo si no logramos poner límites a los que buscan ir por todo".

En ese mismo sentido, destacó que "el valor de la unidad ya no es patrimonio únicamente de los dirigentes", sino que es "una demanda de la sociedad para que no se siga desequilibrando el poder en la Argentina" y agregó: "En medio de la pandemia se avanzó sobre el Poder Judicial y sobre el Congreso. Nuestro orden de prioridades está en fortalecer la democracia y controlar como corresponde".

"No estamos de acuerdo con derogar, ni suspender las PASO", dijo el jefe de Gobierno porteño

Tanto Rodríguez Larreta, como Negri, se manifestaron en desacuerdo con el planteo de los gobernadores de suspender las PASO bajo argumentos centrados en la pandemia de coronavirus y en que los recursos destinados a las elecciones podrían redirigirse, por ejemplo, a la compra de vacunas.

"Hicimos una declaración como espacio político diciendo que no estamos de acuerdo con derogar, ni suspender las PASO. Pero, además, en Provincia y Ciudad tenemos PASO distritales y eso lo vamos a sostener. Si hay sugerencias para mejorar el sistema se discuten, pero una regla electoral no se modifica solo con el voto del oficialismo. Vemos contradicciones también en el Gobierno", explicó el dirigente porteño.

También, el mandatario expresó que "para sacar a la Argentina adelante hay que superar la grieta" y entendió que "con la antinomia actual no hay chances". Sobre ello, indicó: "Hay que dialogar sobre la base de que no pensamos todos de igual forma. No se puede avanzar en una pelea de matar o morir".

Al respecto, Negri manifestó: "Cuando pedimos diálogo, aunque nos lo niegue el Gobierno, no lo hacemos por debilidad, lo hacemos porque el país está patas para arriba. Hemos mandado cuatro cartas pidiéndole audiencias al Presidente, que no fueron respondidas".

Rodríguez Larreta sobre el conflicto por la coparticipación: "Estamos convencidos del derecho que tiene la Ciudad"

Durante la conferencia, y consultado por los participantes, Rodríguez Larreta se refirió a la decisión del Ejecutivo nacional de trasladar recursos porteños a territorio bonaerense. "Estamos convencidos del derecho que tiene la Ciudad porque los fondos que recibimos en 2016 fueron de la mano del traspaso de la Policía, como indica la Constitución", sostuvo el jefe de Gobierno, quien agradeció el apoyo de los legisladores de su espacio durante el tratamiento en el Congreso."Me sentí muy respaldado", dijo.

A su vez, explicó cómo piensan abordar ese conflicto entre jurisdicciones: "El gobierno nacional sacó un decreto, en septiembre. Nosotros fuimos inmediatamente a la Corte. Ahora con la ley vamos a hacer una nueva presentación en términos similares. La discusión de la coparticipación no puede ser unilateral. La jurisprudencia de la Corte ha sido, en general, favorable para los distritos".

Sobre ese tema también se manifestó el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, Gustavo Menna. "Nos tocó rechazar el proyecto del Gobierno. No solo defendimos el derecho de la Ciudad a sus recursos, sino todo el sistema federal que fue desbaratado. No se puede quitar unilateralmente recursos a un distrito. Más cuando estos fondos no eran a expensas de las otras provincias, sino provenientes de la participación primaria y cuando además fueron directamente, en una contradicción, para [el gobernador bonaerense] Axel Kicillof", indicó el diputado radical chubutense.

Conforme a los criterios de