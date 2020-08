Horacio Rodríguez Larreta: "Hoy no hay un jefe de la oposición"

El jefe de gobierno porteño se refirió a las internas en Juntos por el Cambio Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este domingo al lugar que ocupa Mauricio Macri dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y fue categórico: "Hoy no hay un jefe de la oposición".

En diálogo con Romina Manguel en A24, Rodríguez Larreta reconoció que conversa con "los moderados" que pertenecen al espacio político, donde estarían María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Cristian Ritondo, Diego Santilli, entre otros. Sin embargo, explicó: "No tenemos un espacio interno definido, es gente con la que coincido, hablo y trabajo mucho".

Además, desmintió que Marcos Peña esté trabajando como consultor: "No es parte del gobierno de la Ciudad. Le tengo mucho afecto y respeto, lo valoro mucho. Siempre tuve una buena relación con él", sostuvo. Y aclaró que "ni Marcos ni nadie" está trabajando en su campaña 2023: "Sería una irresponsabilidad con todo lo que falta y con el trabajo que tengo en la ciudad, ahora más todavía con la pandemia".

Sobre el liderazgo de Macri como referente opositor, Rodríguez Larreta dijo: "Hoy no hay un jefe de la oposición, no hay tal cosa, no hay un cargo". Y contó que tienen "una mesa, una reunión" que hacen casi semanalmente entre los dirigentes de JxC que tienen "más responsabilidad".

"De alguna manera, ahí intercambiamos posiciones, se toman decisiones, se coordina la acción en el Congreso, pero no existe el cargo del jefe de la oposición. Obviamente Macri como expresidente tiene un lugar de relevancia, también está Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff, Maximiliano Ferraro. Cada uno tiene su rol", agregó.

Por su parte, añadió: "Entiendo el rol que tengo y soy consciente de lo que significa, asumo la responsabilidad de trabajar y mi objetivo es consolidar la unidad de la oposición".

Consultado por su vínculo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a raíz del aumento de contagios de Covid-19, comentó que tiene "una buena relación": "No hay ninguna chance de que compitamos, es un disparate. Tengo buen diálogo, no hay una sola declaración mía o de mi equipo de antinomia con la provincia. En muchas cosas pensaremos diferente, pero eso no quiere decir que en este tema no podamos coordinar", expresó Rodríguez Larreta.