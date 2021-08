Agustín Rossi dijo que es una “barbaridad” el juicio político a Alberto Fernández: “No robó, no mató, no endeudó”

A pesar de admitir que hubo una “falta ética”, el exministro de Defensa que quedó en el ojo de la tormenta durante el cierre de listas y continúa con su precandidatura a diputado en Santa Fe, Agustín Rossi, consideró “inadmisible” y “una barbaridad” el pedido de juicio político que realizaron desde Juntos por el Cambio (JxC) contra el presidente Alberto Fernández, por festejar el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena estricta.

“No robó, no mató, no endeudó, no investigó, no hizo escuchas de adversarios políticos... ¿Cómo van a pedirle el juicio político al Presidente por un hecho de estas características?”, se preguntó Rossi -durante una entrevista para Radio La Red-, con dardos indirectos para la anterior gestión, de Mauricio Macri.

“El Presidente lo ha reconocido, ha pedido disculpas y no se ha escondido, sigue gestionando. Es inadmisible que alguien pueda pedirle el juicio político por un hecho de estas características. No tiene una denuncia de corrupción el Presidente, el sistema político y el sistema judicial están funcionando”, entendió el exfuncionario, quien insistió con que el juicio político es una “institución grave”, que solo se utiliza “en momentos de gravedad institucional”.

La semana pasada -luego de conocerse un listado de ingresos a la residencia presidencial, que por días y horarios podrían no haber involucrado encuentros laborales- la periodista de LN+ Guadalupe Vázquez publicó en exclusiva una foto del festejo del cumpleaños de Yáñez, donde se encontraba el Presidente junto a una decena de personas. El evento fue el año pasado, cuando regían estrictas restricciones a los eventos sociales y a la circulación, impuestas por el mismo Fernández.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

“No quiso echarle la culpa a su esposa”

Aunque habló de un “error”, Rossi sostuvo que el “comportamiento político” del primer mandatario “es más que razonable”. Con ello se refirió a cómo Fernández aborda su gestión al mando del Ejecutivo, con énfasis en la campaña de vacunación; y a que el Presidente mantuvo “el equilibrio” de la coalición gobernante y la unidad, que aún reina en el FdT.

En ese espaldarazo, el exministro dijo que Fernández “ya pidió disculpas” y, mientras que los detractores lo criticaron por el tipo de defensa que esbozó -lo acusaron de no pedir perdón y de culpar a Yáñez-, Rossi lo respaldó. “El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido”, se justificó Fernández, la semana pasada. “No quiso echarle la culpa a su esposa, ni mucho menos, sino que describió el hecho”, lo apoyó Rossi, hoy.

Alberto Fernandez junto a Fabiola Yañez en un café de Puerto Madero, en 2020 AFP

Por otra parte, el santafesino apuntó contra los integrantes de JxC que, a través de los jefes de bloque Mario Negri -de la UCR- y Cristian Ritondo -de Pro-, presentaron el viernes pasado un proyecto para solicitar el juicio político contra el Presidente, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.

“Está claro que la oposición está utilizando esa fotografía o ese error, a pesar del pedido de disculpas del Presidente, para tratar de descalificar al Gobierno. No tratan de descalificar al Gobierno por esa foto, sino por algunas políticas que lleva adelante y la oposición no está de acuerdo”, cerró Rossi.

LA NACION