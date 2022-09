Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich rechazaron la ofensiva kirchnerista para ampliar la Corte: “No lo vamos a permitir”

La intención del Frente de Todos de avanzar con una ampliación de la Corte Suprema de Justicia generó la reacción de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los referentes de Pro que aspiran a competir por la presidencia en las elecciones de 2023. Casi al unísono, el jefe de gobierno porteño y la titular de Pro salieron a condenar el proyecto impulsado por Cristina Kirchner en el Senado para modificar la integración del máximo tribunal del país, aumentando la cantidad de sus miembros. La iniciativa, que fue cuestionada por los principales partidos de la oposición, podría ser aprobada hoy en la Cámara alta, ya que el kirchnerismo consiguió la mayoría para darle la media sanción.

En una carta titulada “No habrá ampliación de la Corte y no habrá impunidad”, Rodríguez Larreta denunció un supuesto intento del Gobierno de “controlar” a los jueces. Y se mostró confiado de que la oposición podrá frenar los cambios en el tribunal en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para sancionar el proyecto.

“Los argentinos tenemos claro que no negociamos ni la democracia ni la república. Queremos vivir con los valores y las reglas que la Constitución plantea, con división de poderes y con una Justicia independiente. No queremos que el Poder Ejecutivo maneje a la Justicia, la presione o la quiera limitar. Son acuerdos básicos que nos permiten organizarnos como sociedad y buscar una convivencia en paz. Si no se cumplen, todo lo demás es muy difícil”, aseguró Larreta.

NO HABRÁ REFORMA DE LA CORTE. NO HABRÁ IMPUNIDAD. pic.twitter.com/KzyXyCeYR4 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 22, 2022

“El kirchnerismo no cree en esto y ahora vuelve a intentar controlar la Justicia y la Corte Suprema. Y no sorprende, porque es lo que hicieron siempre que no les gustaron los jueces de turno”, agregó.

En otro tramo de su mensaje, Larreta remarcó que la avanzada kirchnerista para ampliar el número de integrantes de la Corte se produce en medio de la profundización de la crisis económica. “Tenemos un gobierno que en lugar de decirnos a todos los argentinos cómo va a bajar la inflación, generar trabajo, mejorar la educación o enfrentar la inseguridad, se dedica exclusivamente a su propia agenda, en sintonía con la obsesión que tiene con la Justicia”, sostuvo.

Larreta aventuró que la reforma de la Corte quedará estancada en la Cámara baja: “Aunque en el Senado puedan conseguir los números para ampliarla, como antes lo hicieron con la ley del Ministerio Público Fiscal y la del Consejo de la Magistratura, una vez más los vamos a frenar en Diputados”, indicó.

El sueño de los corruptos es tener una Corte propia. No se lo vamos a permitir. pic.twitter.com/lGNLTE4U4v — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 22, 2022

Con el impulso de Cristina Kirchner, el Senado debate hoy el proyecto para modificar la integración de la Corte, aumentando la cantidad de sus miembros. Tras una intensa negociación con legisladores aliados, la vicepresidenta aceptó modificar el proyecto acordado con los gobernadores, que preveía un tribunal de 25 integrantes, y plantear una conformación de 15 miembros para la Corte (sobre los 5 actuales). El Frente de Todos podría conseguir la media sanción con el respaldo de los senadores Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Clara Vega (La Rioja).

La maniobra del kirchnerismo generó un contundente rechazo de la oposición: “Mi compromiso y el de todo Juntos por el Cambio es defender la república y la democracia. Y sobre todo vamos a defender a los argentinos profundizando el armado de un plan de gobierno serio y consistente para cambiar la historia a partir de 2023”, dijo Larreta.

Por su parte, Bullrich afirmó: “El sueño de los corruptos es tener una Corte propia. No se lo vamos a permitir”.

Ayer, la mesa nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que repudió el intento del Gobierno de modificar la integración del máximo tribunal de Justicia: “Rechazamos una vez más los intentos de ataques a la Justicia, que generan un distanciamiento de las instituciones de los verdaderos problemas que padecemos los argentinos”, subrayaron.

Además, la conducción del espacio advirtió que “a lo único que se dedica el gobierno del Frente de Todos es a buscar su impunidad” .”No hay manera de construir consensos en la dirigencia política que hoy reclama y exige la sociedad, si desde el propio Gobierno se alienta una agenda que nada tiene que ver con resolver la inflación, disminuir la pobreza, terminar con la inseguridad, incorporar a vastos sectores de nuestra sociedad al mundo del trabajo, generar los acuerdos para aumentar las inversiones en los sectores estratégicos de nuestra economía estableciendo reglas claras y permanentes”, concluyeron.