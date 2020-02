Hoy vence la segunda prórroga que Axel Kicillof les dio a los bonistas

Axel Kicillof Fuente: Archivo

A las 13 expira el plazo para alcanzar el 75% de adhesión de los acreedores y evitar que Buenos Aires entre en default

Javier Fuego Simondet 3 de febrero de 2020

A las 13 de hoy expirará la última prórroga que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció para lograr que los tenedores del bono BP21 acepten su propuesta de postergar hasta el 1º de mayo el pago de un vencimiento originalmente pautado para el 26 de enero. Se definirá si la provincia de Buenos Aires se encamina o no hacia el default -por un monto de 250 millones de dólares- y sumará un nuevo capítulo a una compleja trama que es manejada con hermetismo y cautela desde el gobierno provincial, pero que impacta de lleno en el escenario nacional.

Poco se conoce sobre la cantidad de bonistas que aceptaron diferir el pago, después de que trascendió, la semana pasada, un augurio del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que señalaba que solamente el 26% de los acreedores habían dado su aprobación, muy lejos del 75% necesario para que la postergación del vencimiento avance. Ayer, en una entrevista que concedió al diario El Día, de La Plata, Kicillof dijo que ese 26% se incrementó, aunque no especificó el nuevo porcentaje.

"Esta es una negociación compleja, con bonistas en diferentes condiciones y muy atomizada. Entonces, hay diferentes incentivos. No hay una cuestión de fortaleza o debilidad. Ellos tienen diferentes motivaciones y la provincia tiene voluntad de pago, pero no puede hacerlo", subrayó el gobernador. "Lo que estamos haciendo es no comprometer los recursos de la provincia para atender las necesidades en salud o educación, por ejemplo", añadió.

Según señaló Kicillof, "la mayoría necesaria para que se apruebe la propuesta es muy exigente". Remarcó que está "buscando una actitud de buena fe de los bonistas", que trabajen con el gobierno "para evitar una situación de desorden financiero".

El sábado, Kicillof recibió el respaldo del presidente Alberto Fernández, quien desde Europa dijo que está actuando "correctamente". El viernes, el gobernador dialogó con Guzmán en el Ministerio de Economía. Tanto el Presidente como Guzmán remarcaron en distintas oportunidades que no habrá salvataje nacional para la deuda bonaerense.

Ayer, en la entrevista con el diario platense, el propio Kicillof aseveró que "la política del Ministerio de Economía es no asistir con pagos de capital". Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que se hiciera una oferta para pagar parte del capital a los bonistas, el gobernador solo afirmó que "hay un diálogo abierto". En paralelo a su intención de posponer el pago del capital, el gobierno bonaerense ofreció adelantar intereses por US$7,2 millones.

Hermetismo

El sábado, el gobernador hizo una aparición pública muy alejada de la tensión por el posible default: paseó en bicicleta por el bosque platense junto a su familia y visitó el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad. Ayer, el hermetismo seguía siendo la norma entre sus funcionarios de confianza. Según pudo saber LA NACION, Kicillof no tuvo ayer reuniones sobre el tema deuda, aunque se mantuvo "online por cualquier cosa que surgiera", señaló una calificada fuente de su gabinete. En su agenda de actividades de hoy, el de la deuda no será el único tema anotado, agregó la fuente, ante la consulta de LA NACION.

La compleja historia del vencimiento del bono BP21, que puede tener un cierre este mediodía, comenzó el 14 de enero, cuando Kicillof, en una conferencia de prensa junto a su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, planteó que se proponía a los bonistas posponer el pago del capital del vencimiento previsto para el 26 de enero hasta el 1º de mayo. El monto a pagar es de US$249.975.000.

El primer plazo para lograr el 75% de adhesión a la propuesta vencía el 22 de enero, pero ese día el gobierno bonaerense informó que lo estiraría hasta el 31 de enero. Cuando llegó esa nueva fecha límite, alargó un poco más la definición y estableció un nuevo plazo, que expira hoy, a las 13. Si no hubiera acuerdo con los tenedores del bono, el default se produciría el miércoles, al finalizar un período de gracia que tiene la provincia para pagar.

Nación canjea su propio bono

A las 15, dos horas después de que se cumpla la prórroga para los bonistas bonaerenses, el gobierno nacional recibirá otra señal financiera clave. El Ministerio de Economía buscará hoy canjear el bono dual AF20 por otros cuatro títulos con vencimiento en 2021. El AF20, que se emitió el 11 de julio de 2018, vence el 13 de febrero y obliga al Estado nacional a pagar US$1637 millones. Con intereses, la cifra se traduce en $105.000 millones.