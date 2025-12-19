Con duras críticas al gobierno nacional, Kicillof inauguró el operativo de seguridad para el verano

SANTA CLARA DEL MAR.- Con encendidas críticas al gobierno nacional por la reducción del envío de recursos, en particular para el área de seguridad, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dejó inaugurado el operativo “De sol a sol” que alcanzará a los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, con foco en la costa atlántica, y en el que anticipó que estarán involucrados más de 20.000 uniformados.

Desde esta localidad del partido de Mar Chiquita, a 20 kilómetros al norte de Mar del Plata, anunció para este despliegue de temporada de verano la incorporación de más de 200 patrulleros y 60 motos nuevos.

Se presentó en Santa Clara del Mar el operativo "De sol a sol" Mauro V. Rizzi

“Con los instrumentos que tenemos, pese a la asfixia de Milei [Javier], estamos haciendo el mayor esfuerzo con los intendentes para que argentinos y bonaerenses puedan tener sus vacaciones”, dijo durante este acto que se realizó sobre la costanera, acompañado de parte de su gabinete y varios de los jefes comunales involucrados en esta dinámica turística estacional.

Como ya había ocurrido el año anterior, la gestión provincial abandonó la histórica costumbre de presentar este operativo en Mar del Plata y optó por otra de las playas de la zona. En diciembre de 2024 optó por Miramar y esta vez se eligió a Santa Clara del Mar, otro destino del mismo color político que la administración bonaerense.

Los discursos de sus ministros y el intendente anfitrión, Walter Wischnivetzky, poco refirieron a la problemática de seguridad que se da en estos distritos y lo que puedan deparar estos meses de arribo de visitantes. En todos los casos, al igual que Kicillof, reforzaron las críticas a las políticas del Estado nacional por sus medidas de ajuste.

“Milei, hay que poner plata”, dijo el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y advirtió que “sin inversión no hay seguridad”. “El gobierno nacional nos sigue sacando recursos”, denunció y aseguró que desde diciembre de 2023 se le han dejado de enviar 750.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires. “Y se niegan a hablar”, denunció sobre la ausencia de diálogo con la gestión de Javier Milei.

Fue este funcionario quien más enfocó la situación del área de seguridad. “No hay patrulleros, helicópteros, lanchas y la gente se va de las fuerzas federales porque están siendo abandonadas por el gobierno nacional”, describió para diferenciar de lo que ocurre en esta provincia, donde aseguró que se invirtieron en recursos y medios para equipar a la institución policial y su personal.

En Santa Clara del Mar, Axel Kicillof presentó el operativo "De sol a sol" Mauro V. Rizzi

Con miras a la temporada que ya está en marcha, con el arribo de las primeras avanzadas de refuerzos de uniformados que complementarán a las dotaciones estables de cada distrito, se informó sobre reuniones con cámaras de nocturnidad y otros sectores con los que se intenta ajustar la dinámica de trabajo para prevención del delito. En el mismo sentido se destacó la labor con sectores de la justicia, tanto fiscales como jueces.

Si bien no se precisaron números sobre recursos que llegarán a cada destino, sí se anticipó que –como ya es costumbre- los flamantes egresados de las escuelas de formación policial de la provincia harán su primera experiencia de campo como parte de esta edición 2026 del operativo “De Sol a Sol”.

A comienzos de este mes se hizo la ceremonia de colación de esos flamantes oficiales en Punta Lara, también en presencia del gobernador. Son 2265 policías que serán enviados a distintos puntos de la costa atlántica y otras localidades con movimiento turístico.

Kicillof fue crítico sobre la situación económica y un contexto en el que, aseguró, “hay récord de reservas en Brasil y Punta del Este”. “Nosotros bancamos el turismo y el trabajo nacional por la mejor temporada posible”, dijo. Poco antes, su ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa, también remarcó el crecimiento del turismo emisivo y acusó al gobierno de Milei de ser “una agencia de viajes al exterior”.

A la par del operativo de seguridad, una constante de cara a cada temporada de verano, se anunciaron refuerzos en los despliegues en rutas que estarán coordinados desde el Ministerio de Transporte con 65 fiscalizadores en el corredor vial de la costa.

También alcanza al área de salud. El ministro Nicolás Kreplak, anunció el aporte de 11 ambulancias nuevas que estarán afectadas a este plan y que a fines de febrero quedarán asignadas de manera permanente para distritos de la zona. Desde esa cartera se dispusieron para esta temporada 18 postas de salud, 35 ambulancias y helicóptero sanitario.

El dato curioso de esta inauguración del operativo “De Sol a Sol” fue la pronta intervención frente a un siniestro vial, con participación directa de principales figuras del gabinete provincial. Los ministros Alonso y Kreplak, que se retiraban de Santa Clara del Mar y ya estaban en viaje a La Plata, atendieron de manera personal a una mujer lesionada tras despistarse con su vehículo por la ruta 2, justo frente a un parque acuático.