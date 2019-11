Cuáles son las causas judiciales que comprometen a Hugo Moyano

El sindicalista sostuvo que con la presidencia de Alberto Fernández "empieza una nueva etapa con los medios y la Justicia" Fuente: Télam

Tras el triunfo de Alberto Fernández, el sindicalista Hugo Moyano afirmó que "hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas y medios" y aseguró que "empieza una nueva etapa con los medios y la Justicia" con el gobierno del Frente de Todos (FDT), en contraposición con el gobierno de Mauricio Macri.

No es la primera vez que el sindicalista se expresa en este sentido. Este año, el camionero pidió investigar a un grupo de periodistas que publicaron información sobre los casos que lo involucran, detalladas a continuación:

Evasión impositiva y lavado de dinero. La acusación, impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), pone bajo la lupa la relación comercial entre un grupo de empresas que giran alrededor de Hugo y Pablo Moyano con la empresa de correo OCA. Calcula un fraude de unos $4000 millones.

Medicamentos adulterados: la obra social de camioneros, como la de otros 52 gremios, es investigada por presunta falsificación de troqueles de medicamentos.

Evasión de $3000 millones a partir de una red de facturas truchas que tenía de clientes a varios gremios, entre ellos, a camioneros. Lo investiga la AFIP.

Presunto lavado de dinero a partir de su rol como directivo del Club Independiente.

Irregularidades en la entrega al gremio de Moyano de un negocio que mueve 4 millones de dólares mensuales en el puerto. En la causa, conocida como "caso Ivetra", se investiga una denuncia contra la Administración General de Puertos (AGP) y la Federación de Camioneros.

Moyano, quien se reconcilió recientemente con la vicepresidenta electa Cristina Kirchner (Frente de Todos) después de años de enfrentamientos, dijo hoy que los medios de comunicación "han hecho mucho daño". "Como no lo viven no se dan cuenta, pero hacen mucho daño. No puede ser gratis, que les manden a decir y no pase nada", acusó el dirigente sindical en diálogo con El Destape Radio.

Y aseguró que, con la presidencia de Alberto Fernández (FDT), "empieza una nueva etapa con los medios y la Justicia".