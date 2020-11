"Decidí retirarme para no poner en peligro a nadie", dijo el jefe del bloque del Frente de Todos

Tras doce horas de debate en el Congreso Nacional por el impuesto a las grandes fortunas, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cerró la discusión de manera virtual y explicó que decidió irse del recinto dado que le informaron, cerca de las 23, que una persona con la cual tuvo contacto estrecho dio positivo de coronavirus, lo cual lo obligó a aislarse.

"Decidí retirarme para no poner en peligro a nadie", dijo el diputado al abrir su discurso alrededor de las 3 de la mañana. "Estuve en la Cámara hasta hace unas horas, pero me avisaron tipo once que una persona con contacto estrecho había dado positivo de Covid", continuó.

Después de su explicación, Kirchner se refirió a la maratónica sesión y a los objetivos centrales del impuesto a la riqueza, que -minutos después- obtuvo su aprobación con 133 votos a favor.

"Este aporte puede lograr 300 mil millones de pesos, mientras que el Estado en el ATP invirtió 213 mil millones. Como lo hizo con la IFE, con 264 mil millones. Un total de 477 mil millones para tratar de morigerar y apaciguar los efectos de una pandemia que azota al mundo y vemos en Europa una segunda ola que es más parecida a un tsunami", argumentó.

Sin embargo, le recriminó a la oposición la postura de que la ley "desalienta las inversiones". Y ejemplificó: "Se redujeron los Bienes Personales y terminamos en el FMI, los números de desocupación aumentaron, aumentó la pobreza, entonces esto que plantean no es así, sino que lo que desalientan la inversión son los malos gobiernos principalmente".

Por otra parte, el diputado señaló adónde iría el dinero recaudado. "Lo que hace en parte este aporte es financiar algo que es un problema en la Argentina: la tierra y la vivienda. También lo hace en el sector sanitario, para que todos los equipos sigan contando con el material necesario para poder atender", sostuvo.

"Hay que bajar un poco y entender lo que le está pasando a nuestra sociedad. Entender que los desafíos que tenemos por delante son importantísimos. No se trata de estigmatizar a nadie. Pero los que hablan de esto son los que se han casando de estigmatizar a los trabajadores y a los que menos tienen. Son los que han dicho millones de veces que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se iba por la canaleta del juego y la droga. Miren qué sensibilidad para con unos pocos y qué falta de sensibilidad para con tantos", lanzó.

Luego, apuntó contra la Asociación Empresaria Argentina y la Unión Industrial Argentina: "Este aporte también va para las pymes. Nunca escuché a AEA o a la UIA resaltar, por ejemplo, las políticas de crédito de la provincia de Buenos Aires durante este año".

Por último, Máximo Kirchner, quien fue uno de los impulsores del proyecto junto a Carlos Heller, dijo que el impuesto "tiene que servir para el fin específico que está designado". Y agregó: "Principalmente para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina".

"Nosotros no tenemos ningún problema con el sector privado, necesitamos de ellos actuando en conjunto con el sector público, invirtiendo juntos. No hay antagonismo, tiene que haber una comunión y entender que el Estado articula y regula allí donde el mercado muchas veces excluye y abandona. Se trata de conseguir entre todos una salida. Tenemos que tener la solidez suficiente para afrontar esto. La Argentina tiene una oportunidad", concluyó.

