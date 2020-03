Lorenzetti, expresidente de la Corte Fuente: LA NACION - Crédito: Javier Corbalan

El presidente del Consejo de la Magistratura , el juez Alberto Lugones , impulsa un plan que le daría un nuevo poder al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en un área siempre sensible para la Justicia: el manejo de los fondos del Poder Judicial.

El proyecto, cuyo tratamiento apoya el oficialismo, propone crear el cargo de "coordinador General del Presupuesto del Poder Judicial" y designar en ese lugar a Héctor Marchi , un funcionario de la Corte de extrema confianza de Lorenzetti. Lugones lo presentó la semana pasada, en la reunión de labor, donde las autoridades del Consejo deciden los temas que llegan al plenario.

La iniciativa le otorga a Marchi un poder -que hoy no tiene- para representar al Consejo en materia presupuestaria. Es la reedición de un plan que el año pasado impulsó el kirchnerismo y no prosperó. "Lo apoyábamos los que estaban entonces en la oposición y yo, pero el oficialismo [Cambiemos] y los otros jueces no lo aceptaron", relató Lugones a LA NACION . "Estamos volviendo a conversarlo. Creo que esta vez tenemos más apoyos. La idea es una mejor coordinación", declaró.

En el oficialismo dijeron a LA NACION que quieren discutir el tema porque "es necesario repensar la ingeniería presupuestaria" del Poder Judicial. Esto va en línea con las declaraciones de Alberto Fernández , que criticó que la Corte tenga un plazo fijo de 40.000 millones de pesos de ahorro cuando "en los tribunales la gente trabaja en condiciones infrahumanas".

Hoy, el Consejo y la Corte tienen administraciones separadas. La Constitución Nacional, en su reforma de 1994, estableció que es el Consejo el que tiene a su cargo "la administración del Poder Judicial" y no la Corte, que sin embargo conserva por separado la administración de su propio presupuesto, con resultado superavitario. El administrador general del Poder Judicial es Carlos Alberto Bedetta , nombrado por el Consejo en 2018 (antes trabajaba en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich ), mientras que Marchi está al frente de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema.

Marchi, un santafesino que llegó a la Corte junto con Lorenzetti, lleva más de diez años en este cargo. Sobrevivió al cambio de presidente cuando Carlos Rosenkrantz , ni bien asumió al frente del máximo tribunal, pretendió sin éxito modificar las estructuras internas de la Corte y auditarlo, y también a las embestidas de Elisa Carrió , que lo denunció penalmente -en una acusación que alcanzaba también a Lorenzetti- por un presunto enriquecimiento ilícito. La causa por la denuncia de Carrió fue archivada en los tribunales de Comodoro Py y Marchi contraatacó: le hizo una demanda civil a ella por daños y perjuicios, que todavía está en trámite.

Fuentes opositoras del Consejo sostienen que aprobar una propuesta como la que les presentó Lugones implicaría una cesión inadmisible de las facultades del organismo. El argumento de quienes la defienden es, en cambio, que Marchi siempre hizo una defensa exitosa del dinero de la Justicia.

Una fuente del kirchnerismo dijo a LA NACION que "es una idea vieja". "La Corte es la cabeza del Poder Judicial y Marchi es el administrador desde hace muchísimos años. No está mal discutir unificadamente el tema presupuestario", alegó.

Lugones también defendió el proyecto: "No implica una entrega de facultades del Consejo, no es un renunciamiento. Marchi ha funcionado en estos años como representante de las dos administraciones en conjunto, peleando aumentos o peleando partidas para pagar sueldos".

Pero más allá de la cuestión institucional, nadie desconoce que esta propuesta impacta dentro de la interna de la Corte. En la vocalía de Lorenzetti tomaron distancia. Dijeron a LA NACION que no sabían nada de este proyecto, que no está hablado "ni con Marchi ni con nadie" y que la Corte no tiene planes de "hacerse cargo de la administración del Consejo".

En este sentido, también Lugones intentó bajarle el tono. "No queremos generar conflicto sino consolidar la tarea conjunta. Tenemos que conversarlo con todos y con la Corte", dijo.

El documento al que accedió LA NACION , que por ahora lleva solo la firma de Lugones, es una nota dirigida a la Corte en la que se le pide la creación del cargo de coordinador con el objetivo de "unificar" en materia presupuestaria "la representación del Poder Judicial de la Nación ante los demás poderes del Estado y "agilizar la interacción entre las estructuras presupuestarias existentes" en la Corte y el Consejo.

"Se ruega dar a la presente solicitud preferente despacho", dice el proyecto, "en virtud de las posibles adecuaciones del Presupuesto 2020 y la necesidad de la pronta elaboración del Presupuesto 2021".