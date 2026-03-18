Impulsan un proyecto de ley para fijar un tope a las tasas de interés en tarjetas de crédito y préstamos bancarios

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, presentó un proyecto de ley que propone volver a establecer límites a las tasas de interés en tarjetas de crédito y préstamos bancarios, en un intento por contener el endeudamiento de las familias argentinas.

La iniciativa plantea fijar “límites razonables” a los intereses, restringir los cargos punitorios considerados abusivos y restituir herramientas de control al Banco Central (BCRA). Entre sus puntos centrales, establece que los intereses punitorios no podrán superar en más de un 25% a la tasa compensatoria.

Según consignó el diario El Litoral, el proyecto también busca introducir un tope “lógico” en el pago mínimo de las tarjetas de crédito, en un contexto en el que, debido al peso de los intereses, muchos usuarios no logran cubrir siquiera ese monto sin que la deuda continúe creciendo. La propuesta surge como respuesta a los efectos combinados de la desregulación del sistema financiero y la crisis económica, que llevaron a que cada vez más hogares recurran al crédito —principalmente— para afrontar gastos básicos como la compra de alimentos.

La iniciativa plantea fijar “límites razonables” a los intereses, restringir los cargos punitorios considerados abusivos y restituir herramientas de control al Banco Central (BCRA)

El trasfondo de la iniciativa está vinculado a un deterioro sostenido de los indicadores financieros de los hogares. De acuerdo con datos del BCRA, la deuda con tarjetas de crédito creció un 55% interanual, mientras que la morosidad se triplicó en el último año. Además, uno de cada cuatro deudores presenta dificultades para cumplir con sus obligaciones y, en muchos casos, las familias destinan hasta un tercio de sus ingresos al pago de deudas.

En paralelo, en el Congreso avanzan otros proyectos orientados a abordar el problema del sobreendeudamiento. Los diputados socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, impulsan una modificación de la ley de concursos y quiebras para incorporar la figura del “sobreendeudamiento pasivo”, definida como la imposibilidad manifiesta de afrontar obligaciones tanto con bancos como con fintech.

La iniciativa habilita a los jueces a anular créditos abusivos y establece que, en caso de deudores que hayan actuado de buena fe, podrán ser liberados del pasivo residual en un plazo máximo de un año, además de fijar esquemas de pago que no superen los tres años.

Lewandowski impulsa la iniciativa como una herramienta para frenar la escalada del endeudamiento y la morosidad, y reclamó su tratamiento en el Senado Hernán

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria y ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, promueve la creación de un “Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas”. El proyecto contempla que jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales puedan acceder a créditos de la Anses para cancelar deudas con tarjetas, plataformas digitales y otros operadores financieros.

En este contexto, Lewandowski impulsa la iniciativa como una herramienta para frenar la escalada del endeudamiento y la morosidad, y reclamó su tratamiento en el Senado a partir del inicio de las sesiones ordinarias. El legislador advirtió que la situación responde, en parte, a la desregulación financiera posterior al DNU 70/2023, que —según cuestionó— permitió a bancos y emisoras de tarjetas fijar tasas sin controles efectivos.

“Esto es una necesidad real de quienes nos trajeron a esta banca”, afirmó. También señaló que “liberaron a los bancos y a las tarjetas de crédito para que le cobren a la gente los intereses que crean conveniente, sin ningún tipo de regulación”, y describió el impacto social del fenómeno: “El poder adquisitivo ha caído, la gente pierde el trabajo y no puede afrontar sus compromisos. Estamos en una economía frenada, en un contexto de estanflación”.

Finalmente, insistió en la necesidad de avanzar con el debate legislativo sin dilaciones y abrir la iniciativa a aportes de otros sectores. “La gente está desesperada, las deudas se comen el sueldo y no hay respuestas. Tenemos que atender esta realidad”, concluyó.