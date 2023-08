escuchar

“Quedamos en un lugar complicado. Milei representa el cambio genuino y el Gobierno quedó del otro lado. Siento que estamos parados en el medio de la Avenida Corrientes y no sabemos dónde poner nuestros carteles” . Quien habla es uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio, que se mantiene hiperactivo detrás de bambalinas para colaborar con el replanteo de la campaña de Patricia Bullrich, postulante presidencial del espacio, después del terremoto político que provocó el triunfo de La Libertad Avanza en las PASO del domingo.

En las últimas horas se multiplicaron los contactos entre los jefes opositores, que miran perplejos cómo Milei, el fenómeno antisistema que doblegó en las elecciones primarias a los dos coaliciones dominantes, copa la agenda pública con su pack de propuestas ultraliberales y gana centralidad. Mientras Horacio Rodríguez Larreta y sus aliados en el ala moderada de JxC esperan instrucciones y que mueva las fichas para aunar fuerzas, Bullrich redefine su estrategia. ¿Mantendrá su identidad o apostará por una reconversión?

Consciente de que enfrenta un desafío complejo, la exministra de Seguridad y sus armadores encargaron una serie de estudios de opinión e informes sociales para analizar en detalle el resultado de los comicios del domingo. Antes de ensayar una jugada para salir a la caza de votos, aseguran quienes aconsejan a la exministra, debe evaluar el humor social y las preferencias del electorado. “Hay que esperar que decante para saber qué tiene en la cabeza la sociedad” , aseguran cerca de la exministra, cuya estrategia está en manos de Derek Hampton. En el entorno de Bullrich admiten que podrían reforzar el equipo en distintas áreas. Por caso, se menciona al consultor político Guillermo Raffo, a quien Macri acercó a la jefatura de Pro el año pasado ante la irrupción de Milei en el tablero político.

Para recuperar terreno y captar adhesiones en octubre, los asesores de Bullrich evalúan tres posibles canteras: el 30% del padrón que no concurrió a las urnas, recuperar votos en Córdoba o Mendoza y atraer a libertarios que no estén radicalizados. “A Milei hay que hacerle el abrazo del oso, para seducir a sus votantes. No confrontar”, dice uno de los colaboradores de Bullrich, quien por ahora apela a diferenciarse y no ccon el libertario. No obstante, el exsenador Federico Pinedo salió hoy a cuestionar las propuestas en materia de política exterior de Milei -dijo que no negociaría con China y que saldría del Mercosur- y cruzó al economista: “Es un cambio desequilibrado y con ideas locas”.

Mientras tanto, Bullrich inició una ronda de consultas con sus socios de JxC para que la ayuden a fidelizar el voto moderado. Tras reunirse con Larreta y Gerardo Morales, jefe de la UCR y gobernador de Jujuy, en el Jardín Botánico, la candidata a presidente del bloque opositor diseñó un cronograma de reuniones para exhibir la capacidad política y sustento legislativo de JxC. Se espera que la semana próxima reúna a gobernadores electos y mandatarios provinciales, a las autoridades de los interbloques en el Congreso e intendentes de la fuerza en Buenos Aires. También preparan un encuentro con los representantes de las cuatro fundaciones de JxC, que diseñaron el plan de gobierno con vistas a 2024.

Larreta, Bullrich, Petri y Morales, hoy, en el Jardín Botánico

En una cumbre de cuarenta minutos que sirvió para distender el vínculo -aún persisten los recelos-, Larreta, Morales y Bullrich acordaron que integrarán sus equipos de campaña. Juan Pablo Arenaza y Hernán Lombardi, emisarios de la exministra, unificarán criterios con los estrategas de Larreta y Morales: el secretario de Comunicación porteño, Federico Di Benedetto, y el exdiputado José Cano. “Estamos haciendo esfuerzos para unificar y ordenar. Lo más difícil es definir cómo se para Patricia y dónde. Vamos a hacer todo los posible para remontar porque se puede venir una noche oscura para el país”, dice uno de los referentes de la UCR. Cerca de Morales evalúan que Bullrich busca pisar sobre terreno seguro: elogian su predisposición a la apertura de su construcción política. Al igual que la exministra, los arquitectos de la UCR creen que es momento de fidelizar el 29% de los votos que sacó JxC en la PASO. El 11% de esa cosecha pertenece a Larreta.

Escuché propuestas de política exterior de Milei. Irnos de Mercosur sería abandonar una plataforma de negociación exportadora y de inversión de 300 millones de habitantes. 1/3 pic.twitter.com/RCsg0xgVdA — Federico Pinedo (@PinedoFederico) August 17, 2023

En el larretismo lucen alarmados . Si bien aún transitan horas complicadas por la derrota del jefe porteño en la interna con Bullrich, visualizan que JxC afronta un panorama incierto. “Estamos complicadísimo; hoy JxC está fuera del ballottage ”, evalúa un dirigente de confianza del alcalde. Ayer, Larreta se fue inconforme de la cumbre con Bullrich. Tenía expectativas de que la vencedora en la interna llevará una hoja de ruta para aunar fuerzas con miras a las elecciones generales de octubre. Sin embargo, aseguran laderos del alcalde, lo más relevante del café en el Jardín Botánico fue la foto. En cambio, Morales se retiró con una sensación más optimista. Inquieto por el futuro económico, social e institucional del país, un diagnóstico que comparte Martín Lousteau (Evolución Radical), el jujeño se puso a disposición de Bullrich.

Durante esa conversación en el Jardín Botánico coincidieron en que JxC debe representar la esperanza y reafirmar el perfil de Bullrich. Morales y Larreta asistirían con propuestas ligadas al crecimiento económico. Durante la charla sobrevoló el factor Mauricio Macri. El discurso del expresidente en el búnker de Parque Norte y sus guiños a Milei -”le hace campaña”, se quejan- provocaron ruidos entre sus detractores en JxC. “Deberíamos definir dónde tenemos que ir buscar a los votos que nos faltan”, comentan en la tropa larretista.

Bullrich también tendió puentes con Maximiliano Ferraro (CC), titular de la fuerza de Elisa Carrió, quien se puso a disposición de la exministra, y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). No descartan una cumbre de la mesa nacional de JxC para coordinar la campaña: “Vamos a salir a dar pelea”, aseguran. Todos esperan instrucciones de la exministra, quien fue consagrada como la candidata a presidenta de la fuerza en las primarias.

A su vez, Bullrich se preocupó por la situación de Diego Santilli, rival de Néstor Grindetti en Buenos Aires. Santilli se comprometió a colaborar con la campaña de la exministra, pero aguarda la resolución del escrutinio definitivo en la provincia. La diferencia con Grindetti es exigua y, si bien no tienen grandes expectativas de que se pueda revertir, Santilli espera ese desenlace en respaldo a toda la estructura territorial que lo acompañó, desde concejales hasta legisladores. “A Diego lo necesitan más que nunca”, se jactan cerca del exvicejefe porteño que sacó más votos que Larreta en Buenos Aires.

Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta Collage